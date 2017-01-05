Ирина Шейк и Брэдли Купер назначили дату свадьбы

Свадьбе быть - решили поклонники Ирины Шейк, заметив на безымянном пальце супермодели сияющий изумруд в середине декабря. Как сообщают инсайдеры, актер сделал возлюбленной предложение еще в сентябре сразу же после известия о беременности модели. Следующий шаг - торжественная церемония, которая, по слухам, состоится в конце августа.

Информация о месте и времени проведения свадьбы пока не разглашается. Однако доподлинно известно, что последний летний месяц будущими супругами выбран неслучайно: август - традиционно самое спокойное время в году и для актера, и для супермодели. Кроме того, на тот момент первенцу пары будет уже приблизительно 3 месяца.

Напомним, что впервые о беременности Ирины Шейк заговорили в конце ноября после показа Victoria’s Secret в Париже, а уже спустя несколько недель знаменитость начала появляться на публике с винтажным кольцом с изумрудом на безымянном пальце. До этого момента, Ирина старалась не афишировать подарок возлюбленного - старинное украшение семьи Купер, которое очень дорого актеру.