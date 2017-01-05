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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

05 января 2017

Ирина Шейк и Брэдли Купер назначили дату свадьбы

Влюбленные поженятся в конце лета

Свадьбе быть - решили поклонники Ирины Шейк, заметив на безымянном пальце супермодели сияющий изумруд в середине декабря. Как сообщают инсайдеры, актер сделал возлюбленной предложение еще в сентябре сразу же после известия о беременности модели. Следующий шаг - торжественная церемония, которая, по слухам, состоится в конце августа.

Ирина Шейк и Брэдли Купер назначили дату свадьбу

Информация о месте и времени проведения свадьбы пока не разглашается. Однако доподлинно известно, что последний летний месяц будущими супругами выбран неслучайно: август - традиционно самое спокойное время в году и для актера, и для супермодели. Кроме того, на тот момент первенцу пары будет уже приблизительно 3 месяца.

Напомним, что впервые о беременности Ирины Шейк заговорили в конце ноября после показа Victoria’s Secret в Париже, а уже спустя несколько недель знаменитость начала появляться на публике с винтажным кольцом с изумрудом на безымянном пальце. До этого момента, Ирина старалась не афишировать подарок возлюбленного - старинное украшение семьи Купер, которое очень дорого актеру.

Ирина Шейк и Брэдли Купер назначили дату свадьбу
Ирина Шейк и Брэдли Купер назначили дату свадьбу

Сейчас Брэдли Купер активно готовиться к появлению на свет наследника. Близкие к паре источники признаются, что последние месяцы актер буквально сам не свой: все свободное время он посвящает Ирине, стараясь окружить ее максимальной заботой и вниманием, а в свое отсутствие оставляет будущую супругу в компании своей материи Глории Компано. По слухам, в лос-анджелеском особняке актера сейчас полным ходом идут ремонтные работы - будущему отцу натерпится как следует подготовить дом к моменту рождения долгожданного первенца.

Ирина Шейк и Брэдли Купер назначили дату свадьбу

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