Интригующие подробности личной жизни Скарлетт Йоханссон

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СМИ: Актриса встречается сразу с двумя бойфрендами
В начале месяца в сети появилась информация о том, что актриса познакомила своего нового бойфренда, 35-летнего актера Колина Жоста, с родителями, после чего поклонники сразу заподозрили неладное. Все потому, что всего пару недель до этого события Скарлетт была сфотографирована на прогулке со своим 51-летним адвокатом Кевином Йорном, и, как отмечают очевидцы, «это больше походило на романтическое свидание, чем на дружескую встречу». Прояснил сложившуюся ситуацию один из близких друзей Йоханссон: «Скарлетт очень тяжело переживала свой развод, поэтому в ближайшее время не хочет заводить никаких серьезных отношений. И она честно призналась в этом Колину и Кевину. И они приняли ее правила игры. Поэтому она поддерживает романтические отношения с обоими».
Колин Жост
Кевин Йорн
Стоит отметить, что перемены в личной жизни актрисы не слишком радуют бывшего супруга Йоханссон. В частности, не так давно французский журналист Ромен Дориак пригрозил бывшей жене, что увезет их общую дочь Роуз к себе на родину, так как недоволен тем, что из-за напряженного рабочего графика и обилия поклонников Скарлетт проводит с ребенком слишком мало времени.
Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак
Скарлетт Йоханссон