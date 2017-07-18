Интригующие подробности личной жизни Скарлетт Йоханссон

В начале месяца в сети появилась информация о том, что актриса познакомила своего нового бойфренда, 35-летнего актера Колина Жоста, с родителями, после чего поклонники сразу заподозрили неладное. Все потому, что всего пару недель до этого события Скарлетт была сфотографирована на прогулке со своим 51-летним адвокатом Кевином Йорном, и, как отмечают очевидцы, «это больше походило на романтическое свидание, чем на дружескую встречу». Прояснил сложившуюся ситуацию один из близких друзей Йоханссон: «Скарлетт очень тяжело переживала свой развод, поэтому в ближайшее время не хочет заводить никаких серьезных отношений. И она честно призналась в этом Колину и Кевину. И они приняли ее правила игры. Поэтому она поддерживает романтические отношения с обоими».