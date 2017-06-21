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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 июня 2017

Инсайдеры: «Анджелина наконец-то возвращается к жизни»

Актриса посетила Кению с гуманитарной миссией

Вчера, во Всемирный день беженцев, бывшая супруга Брэда Питта прилетела в столицу Кении Найроби с гуманитарной миссией, чтобы поддержать несколько приютов, созданных для женщин, переживших насилие. «Я нахожусь здесь, чтобы обратить внимание общественности на девушек, которые нуждаются в помощи. Я, как посол ООН, считаю своим долгом призвать людей не закрывать глаза на проблемы, с которыми пришлось столкнуться этим женщинам. Мы обязаны помочь им снова поверить в свои силы, дать им образование, чтобы в будущем они имели возможность обеспечить себя и своих детей», — призвала Джоли.

Анджелина Джоли ФОТОGetty, Rex

Стоит отметить, что на снимках с пресс-конференции актриса уже не выглядит столь болезненно-худой, как раньше. Кроме того, по словам инсайдеров, в течение всего дня Джоли много улыбалась и была явно очень вдохновлена: «Ощущение, что Анджелина наконец-то начинает возвращаться к жизни».

Анджелина Джоли

Напомним, что голливудская звезда стала послом Организации Объединенных Наций в 2001 году. Это уже третья поездка Джоли в Кению.

Анджелина Джоли в Кении, 2009 год

Анджелина Джоли в Кении, 2009 год

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