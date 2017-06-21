Инсайдеры: «Анджелина наконец-то возвращается к жизни»

Вчера, во Всемирный день беженцев, бывшая супруга Брэда Питта прилетела в столицу Кении Найроби с гуманитарной миссией, чтобы поддержать несколько приютов, созданных для женщин, переживших насилие. «Я нахожусь здесь, чтобы обратить внимание общественности на девушек, которые нуждаются в помощи. Я, как посол ООН, считаю своим долгом призвать людей не закрывать глаза на проблемы, с которыми пришлось столкнуться этим женщинам. Мы обязаны помочь им снова поверить в свои силы, дать им образование, чтобы в будущем они имели возможность обеспечить себя и своих детей», — призвала Джоли.