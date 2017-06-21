Инсайдеры: «Анджелина наконец-то возвращается к жизни»

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Актриса посетила Кению с гуманитарной миссией
Вчера, во Всемирный день беженцев, бывшая супруга Брэда Питта прилетела в столицу Кении Найроби с гуманитарной миссией, чтобы поддержать несколько приютов, созданных для женщин, переживших насилие. «Я нахожусь здесь, чтобы обратить внимание общественности на девушек, которые нуждаются в помощи. Я, как посол ООН, считаю своим долгом призвать людей не закрывать глаза на проблемы, с которыми пришлось столкнуться этим женщинам. Мы обязаны помочь им снова поверить в свои силы, дать им образование, чтобы в будущем они имели возможность обеспечить себя и своих детей», — призвала Джоли.
Стоит отметить, что на снимках с пресс-конференции актриса уже не выглядит столь болезненно-худой, как раньше. Кроме того, по словам инсайдеров, в течение всего дня Джоли много улыбалась и была явно очень вдохновлена: «Ощущение, что Анджелина наконец-то начинает возвращаться к жизни».
Напомним, что голливудская звезда стала послом Организации Объединенных Наций в 2001 году. Это уже третья поездка Джоли в Кению.
Анджелина Джоли в Кении, 2009 год
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