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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 января 2017

Инсайдер о том, как удалось Брэду Питту так похорошеть без жены и детей

Образ жизни актера резко изменился после 19 сентября, но это пошло ему только на пользу

Недавнее появление Брэда Питта на вручении премии «Золотой глобус» вызвало бурю оваций в зрительном зале. На церемонии Питт представил фильм «Лунный свет», продюсером которого он является, и это был его первый большой выход в свет после того, как Анджелина Джоли подала на развод с ним и лишила общения с детьми. Удивительно, но, несмотря на сложную жизненную ситуацию, Брэд сейчас выглядит куда лучше, чем до всей этой драмы, разразившейся в его семье. Он заметно похудел и посвежел — поверить невозможно, что в декабре главному секс-символу Голливуда исполнилось 53 года!

Брэд Питт

Источник, близкий к звезде, рассказал изданию Us Weekly, что Брэд Питт сбросил вес, но не только из-за стресса. «Он сосредоточил внимание на себе, стал следить за тем, что ест, и нанял повара, который готовит ему полезные блюда, — говорит инсайдер. — Кроме того, Брэд сейчас много времени проводит на открытом воздухе, совершая короткие прогулки и длительные походы. Он также возобновил тренировки в спортзале и ведет здоровый образ жизни».

Брэд Питт

Так что, в отличие от Анджелины Джоли, чья худоба вызывает опасение за ее здоровье, преображение Брэда Питта — результат спортивных тренировок и правильного питания. Он мог бы пуститься во все тяжкие, однако выбрал самый верный путь, и это внушает уважение.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

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