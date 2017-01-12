Инсайдер о том, как удалось Брэду Питту так похорошеть без жены и детей

Недавнее появление Брэда Питта на вручении премии «Золотой глобус» вызвало бурю оваций в зрительном зале. На церемонии Питт представил фильм «Лунный свет», продюсером которого он является, и это был его первый большой выход в свет после того, как Анджелина Джоли подала на развод с ним и лишила общения с детьми. Удивительно, но, несмотря на сложную жизненную ситуацию, Брэд сейчас выглядит куда лучше, чем до всей этой драмы, разразившейся в его семье. Он заметно похудел и посвежел — поверить невозможно, что в декабре главному секс-символу Голливуда исполнилось 53 года!

Источник, близкий к звезде, рассказал изданию Us Weekly, что Брэд Питт сбросил вес, но не только из-за стресса. «Он сосредоточил внимание на себе, стал следить за тем, что ест, и нанял повара, который готовит ему полезные блюда, — говорит инсайдер. — Кроме того, Брэд сейчас много времени проводит на открытом воздухе, совершая короткие прогулки и длительные походы. Он также возобновил тренировки в спортзале и ведет здоровый образ жизни».