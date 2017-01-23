Инаугурация Дональда Трампа стала самой дорогой в истории

Америка встретила своего нового президента: инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января, и по примерным подсчетам потрачено на нее было около $200 миллионов долларов. Чествование 45-го президента США уже признано самым дорогим в истории США (к примеру, инаугурация Барака Обамы обошлась всего в $53 миллиона).

На что же была израсходована эта баснословная сумма? В первую очередь на организацию безопасности для Трампа и его семьи. Из-за усилившихся акций протеста, связанных с недовольством американцами политикой бизнесмена, были предприняты все меры предосторожности. Известно, что утром 20-го января возле Белого дома дежурило более 28 тысяч сотрудников безопасности.

Чтобы предотвратить возможный теракт, всех зрителей, заранее купивших билеты на инаугурацию, просили за два часа приехать к Белого дому для прохождения тщательного осмотра перед входом на трибуны. Во избежание покушения на жизнь Дональда Трампа улицу, по которой президент шел от Белого дома к Капитолию вместе с женой и детьми, блокировали с двух сторон военными грузовиками с цементом. Кроме того, лимузин и президентская ложа были защищены пуленепробиваемыми стеклами, а сам Трамп отказался в этот день от мобильного телефона (именно поэтому Twitter президента «молчал» на протяжении всей инаугурации).