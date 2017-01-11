Иман поделилась фотографиями в память о своем муже Дэвиде Боуи

Вчера вдова легендарного музыканта, супермодель 80-х и 90-х Иман разместила в своем Instagram фотографию в память о любимом супруге. «10 января, 2016 года. Небоскребы Нью-Йорка. Во веки веков. Любовь навсегда. Боуи навсегда», — подписала она этот символичный снимок с двойной радугой над небоскребами Нью-Йорка.

Прошел год с того дня, как Дэвид Боуи скончался от рака печени. И этот год оказался особенно сложным для его жены и музы Иман. Не прошло и трех месяцев после смерти знаменитого рок-музыканта, как Иман похоронила и свою мать Марьян Абдулмаджида. В июне бывшая супермодель в одиночестве отметила 24-ую годовщину свадьбы с Дэвидом, поделившись в Twitter сентиментальным фото из семейного архива. «Лучшее, что было у меня, это ты», — написала вдова под этим кадром.

Три дня назад, в день рождения музыканта, Иман также поделилась архивным фото в соцсетях. На снимке счастливые молодожены целуются на пляже. 8 января Дэвид отметил бы свое 70-летие.