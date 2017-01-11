Иман поделилась фотографиями в память о своем муже Дэвиде Боуи

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Та, которую Боуи называл «своим лучшим другом и самой красивой женщиной на Земле», скорбит о нем
Вчера вдова легендарного музыканта, супермодель 80-х и 90-х Иман разместила в своем Instagram фотографию в память о любимом супруге. «10 января, 2016 года. Небоскребы Нью-Йорка. Во веки веков. Любовь навсегда. Боуи навсегда», — подписала она этот символичный снимок с двойной радугой над небоскребами Нью-Йорка.
Прошел год с того дня, как Дэвид Боуи скончался от рака печени. И этот год оказался особенно сложным для его жены и музы Иман. Не прошло и трех месяцев после смерти знаменитого рок-музыканта, как Иман похоронила и свою мать Марьян Абдулмаджида. В июне бывшая супермодель в одиночестве отметила 24-ую годовщину свадьбы с Дэвидом, поделившись в Twitter сентиментальным фото из семейного архива. «Лучшее, что было у меня, это ты», — написала вдова под этим кадром.
Три дня назад, в день рождения музыканта, Иман также поделилась архивным фото в соцсетях. На снимке счастливые молодожены целуются на пляже. 8 января Дэвид отметил бы свое 70-летие.
Иман и Дэвид Боуи были по всеобщему признанию одной из самых красивых и гармоничных пар в мировом шоу-бизнесе. Они познакомились на вечеринке у общего приятеля и влюбились друг в друга с первого взгляда. Спустя два года, в 1992-м, влюбленные поженились во Флоренции. Причем Дэвид сам написал музыку для церемонии, желая сделать Иман сюрприз. В браке у звездных супругов родилась дочь Александрия Лекси Джонс, которой сейчас 16 лет.
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