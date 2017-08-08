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    08 августа 2017

    Илон Маск прокомментировал новость о расставании с Эмбер Херд

    Миллиардер оставил комментарий под постом актрисы в Instagram

    Накануне американские СМИ сообщили об окончании романа Илона Маска и Эмбер Херд. Издание Us Weekly, первым донесшее эту новость до публики, причиной расставания называло плотные рабочие графики пары. Маск, руководящий компаниями Tesla Motors и SpaceX, постоянно занят, а Херд с весны и до октября находится в Австралии на съемках. Маск несколько раз приезжал к подруге, но эти свидания были недолгими.

    Информацию о расставании пара вчера не подтвердила, однако уже сегодня Илон Маск внес ясность в ситуацию. Сначала он просто лайкнул очередной пост Херд в Instagram, а затем оставил подробный комментарий. «Хочу остановить весь этот шум в прессе, возникший в последний уикенд. Поясняю: мы с Эмбер не вместе теперь, но остаемся друзьями и очень близкими друг другу, любящими людьми. Роман на большом расстоянии друг от друга — это непросто, тем более когда у каждого много дел», — написал Маск, интригующе добавив: «Хотя никто не знает, как все сложится завтра».

    Напомним, что официально роман бизнесмена и актрисы был подтвержден в апреле этого года, хотя знакомы Илон и Эмбер уже почти пять лет, с момента встречи на съемочной площадке фильма «Мачете убивает». Далее, по словам самого Маска, он мечтал о свидании с актрисой, но та была замужем за Джонни Деппом. Впервые их увидели вместе уже через месяц после того, как Эмбер подала на развод.

    Эмбер Херд и Илон МаскФОТОgetty images

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