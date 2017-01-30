Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз

Игорь Петренко вновь стал папой. У 39-летнего актера и его супруги, актрисы Кристины Бродской, родилась дочь, о чем сообщил отец Кристины. «Дважды дед в 45 лет!», — написал Давид Бродский в социальной сети. По словам прессы, малышка появилась на свет несколько недель назад, однако точной информации пока нет. Это действительно второй ребенок пары — первенец, София-Каролина, родилась в декабре 2014 года, за ‪четыре дня‬ до того, как Кристине исполнилось 24 года.

Игорь Петренко и Кристина Бродская

О романе Петренко и Бродской стало известно осенью того же 2014-го, когда СМИ сообщили, что актер, ранее расставшийся с Екатериной Климовой после десяти лет брака, вновь станет отцом. Мама будущей тогда еще малышки — молодая актриса Кристина Бродская, известная по сериалам «Сплит», «Григорий Р.», «Татьянина ночь». Сообщалось также, что роман звездной пары длится уже несколько лет. Узаконили свои отношения Петренко и Бродская лишь прошлым летом, устроив церемонию для узкого круга родственников и самых близких друзей. Оформление брака произошло в ЗАГСе Калининграда, а последующее венчание — в одном из храмов Калининградской области. Уже осенью появилась информация, что Кристина опять беременна.