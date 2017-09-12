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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    12 сентября 2017

    Что мы знаем о новой девушке Идриса Эльбы?

    Избранницу актера зовут Сабрина Доуре, она модель и «Мисс Ванкувер 2014»

     Идрис Эльба, тщательно скрывающий свою личную жизнь, очевидно, принял важное решение. Иначе как объяснять то, что актер появился на фестивале в Торонто в компании новой подруги Сабрина Доуре, с которой его впервые увидели месяц назад. Сабрина, выросшая в семье выходцев из Сомали, на 16 лет младше Эльбы (которому неделю назад исполнилось 45), она — модель, «Мисс Ванкувер 2014». Где именно снималась или на сцене какого театра работала Доуре, выяснить не удалось, так же как и подробностей ее личной жизни. У Сабрины нет аккаунтов в соцсетях, разве что на днях под ее именем появился аккаунт в Instagram, но судя по всего одной фотографии, фейковый. Краткая анкета Доуре нашлась на сайте агентства Explore Talent — два скромные черно-белые снимка, а также информация о цвете глаз и росте. Зато Сабрина есть в Snapchat, и там имеются фото Идриса Эльбы.

    Сабрина Доуре и Идрис Эльба

    Сабрина Доуре и Идрис Эльба

    ФОТОGettyImages
    Идрис Эльба впервые вышел в свет с новой девушкой фото [2]ФОТОGettyImages

    Кстати, пару видели вместе в августе в Манчестере, однако, как говорят источники, роман Эльбы и Доуре длится уже более полугода. «Идрис и Сабрина встречаются около семи месяцев. Они хорошо узнали друг друга, и Идрис настроен по отношению к ней серьезно. Выйдя с ней на красную дорожку, он показывает, как относится к ней», — сказал инсайдер.

    Идрис Эльба впервые вышел в свет с новой девушкой фото [3]ФОТОGettyImages

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