Идрис Эльба, тщательно скрывающий свою личную жизнь, очевидно, принял важное решение. Иначе как объяснять то, что актер появился на фестивале в Торонто в компании новой подруги Сабрина Доуре, с которой его впервые увидели месяц назад. Сабрина, выросшая в семье выходцев из Сомали, на 16 лет младше Эльбы (которому неделю назад исполнилось 45), она — модель, «Мисс Ванкувер 2014». Где именно снималась или на сцене какого театра работала Доуре, выяснить не удалось, так же как и подробностей ее личной жизни. У Сабрины нет аккаунтов в соцсетях, разве что на днях под ее именем появился аккаунт в Instagram, но судя по всего одной фотографии, фейковый. Краткая анкета Доуре нашлась на сайте агентства Explore Talent — два скромные черно-белые снимка, а также информация о цвете глаз и росте. Зато Сабрина есть в Snapchat, и там имеются фото Идриса Эльбы.