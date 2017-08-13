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Редкие снимки супругов с музыкального фестиваля
Мила Кунис и Эштон Кутчер предпочитают не давать комментарии о своей личной жизни и редко появляются на светских мероприятиях. Однако их часто можно встретить на бейсбольных матчах или фестивалях. Так, на днях в сети появились фото пары с концерта рэпера Wiz Khalifa, который выступал на музыкальном фестивале Sziget. Они смеялись, подпевали и не выпускали друга друга из объятий.
Кстати, сейчас Мила и Эштон живут вместе с детьми в Будапеште, так как актер снимается там в новом проекте, о котором, впрочем, пока ничего неизвестно. Похоже, в отношениях супругов начался новый этап и, очевидно, что они очень счастливы.