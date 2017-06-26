Идеальная пара: как Иванка Трамп и ее муж провели выходные?

Безупречность Иванки Трамп нередко вызывает массу вопросов: как она успевает ухаживать за собой, выполнять все обязанности правой руки президента США и уделять время семье? Так, прошедший уикенд Иванка провела с мужем и детьми. В субботу они с Джаредом отправились на романтическую прогулку по городу, выбрав образы, которые невероятно сочетались друг с другом: Иванка надела белый базовый топ, яркую желтую юбку и белые кеды, дополнив повседневный ансамбль солнцезащитными очками, а ее супруг выбрал легкую рубашку голубого цвета, белые брюки и кеды, очки же Кушнера гармонировали с юбкой красавицы-жены.