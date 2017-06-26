Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 июня 2017

Идеальная пара: как Иванка Трамп и ее муж провели выходные?

Дочь президента и ее супруг Джаред Кушнер на романтической прогулке в Вашингтоне

Безупречность Иванки Трамп нередко вызывает массу вопросов: как она успевает ухаживать за собой, выполнять все обязанности правой руки президента США и уделять время семье? Так, прошедший уикенд Иванка провела с мужем и детьми. В субботу они с Джаредом отправились на романтическую прогулку по городу, выбрав образы, которые невероятно сочетались друг с другом: Иванка надела белый базовый топ, яркую желтую юбку и белые кеды, дополнив повседневный ансамбль солнцезащитными очками, а ее супруг выбрал легкую рубашку голубого цвета, белые брюки и кеды, очки же Кушнера гармонировали с юбкой красавицы-жены.

Джаред Кушнер и Иванка ТрампФОТОLegion-media.ru
Джаред Кушнер и Иванка ТрампФОТОLegion-media.ru
Иванка Трамп с детьми

Иванка Трамп с детьми

А вчера супругов заметили на утренней пробежке, что является их ежедневным ритуалом. Иванка и Джаред выполняли спортивные упражнения, шутили друг над другом и выглядели очень счастливыми.

Джаред Кушнер и Иванка ТрампФОТОLegion-media.ru

Материалы по темам

Спецпроекты

На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз