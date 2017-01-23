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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017

«И все-таки, она невероятная»: Гэвин Россдэйл о Гвен Стефани

Британский музыкант по-прежнему вспоминает о бывшей жене

Лидер и основатель британской рок-группы Bush, который в течение 13 лет состоял в браке с Гвен Стефани, в интервью одному из западных СМИ признался, что по-прежнему часто вспоминает бывшую жену. «Она невероятная женщина, – рассказывает Гэвин, – мы были вместе более 20 лет, и эти прекрасные годы навсегда останутся в моей жизни». Также певец рассказал, что расставание с Гвен стало для него настоящим шоком: «Это было худшее, что случалось со мной за всю жизнь, не считая разве что смерти близких людей». Вместе с тем, он благодарен бывшей жене за то, что она не стала вмешивать в их отношения публику, чем уберегла его и саму себя от повышенного внимания прессы.

«И все-таки, она невероятная»: Гэвин Россдэйл о Гвен Стефани

Напомним, что Гвен Стефани и Гэвин Россдейл развелись в 2015 году. По словам певицы, причиной послужило то, что муж изменил ей с няней их детей. Для нее это стало тяжелым ударом, однако сейчас Гвен счастливо встречается с музыкантом Блэйком Шелтоном, с которым уже запланирована свадьба.

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