Hot Mama: 62-летняя Кристи Бринкли на отдыхе с детьми

Культовая супермодель 80-х Кристи Бринкли отдыхает на побережье Карибского моря вместе с детьми. Надо ли говорить, что на фоне 21-летнего сына Джека и 18-летней дочери Сейлор 62-летняя знаменитость выглядит как их старшая сестра. О том, как проходят семейные каникулы, Кристи ежедневно рапортует в соцсетях. Среди главных активностей — снорклинг, дайвинг и катание на каяке. Вечера вся семья весело проводит в местных ресторанах на шумных вечеринках.

Поклонники знаменитости не устают удивляться, как 62-летней супермодели удается поддерживать себя в такой роскошной форме. Кристи с удовольствием делится фотографиями в бикини, ведь ее фигуре можно только позавидовать! Сама Бринкли часто повторяет, что именно состояние внутренней гармонии, а также активный образ жизни позволяют организму транслировать правильную энергию, отвечающую за красоту и женскую привлекательность. Не исключает бывшая модель и правильное питание в сочетании с антивозрастным уходом и средствами с высокой степенью защиты от солнца.