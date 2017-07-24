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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    24 июля 2017

    Холли Берри призналась, что ни разу не праздновала свой день рождения

    Голливудская актриса удивила поклонников отношением к праздникам в свою честь

    14 августа Холли Берри исполнится 51 год, но праздник по случаю дня рождения актриса устраивать не собирается, как и во все предыдущие годы. Звезда считает, что эти хлопоты — удел слабых людей.

    По мнению звездных психологов, такая позиция может быть реакцией на трудное детство. Родители Холли не считали нужным отмечать день, когда появилась на свет их дочь, а когда из семьи ушел отец, это вообще стало невозможным. На зарплату медсестры мама будущей звезды могла разве что испечь скромный праздничный пирог. Поэтому уже в детстве о праздниках в свою честь Берри мечтать перестала.

    Холли Берри фотоФОТОGetty Images

    Казалось, ситуация должна была измениться, когда Холли добилась успеха и стала получать огромные гонорары за фильмы со своим участием, но не тут-то было, даже теперь обладательница премии «Оскар» не изменяет сложившейся традиции.

    В интервью изданию E!news актриса рассказала, что по-прежнему не считает нужным отмечать дни рождения. Но Берри игнорирует не все праздники: к примеру, День матери звезда празднует каждый год дома с детьми.

    Холли Берри фотоФОТОGetty Images

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