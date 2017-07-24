Холли Берри призналась, что ни разу не праздновала свой день рождения

14 августа Холли Берри исполнится 51 год, но праздник по случаю дня рождения актриса устраивать не собирается, как и во все предыдущие годы. Звезда считает, что эти хлопоты — удел слабых людей.

По мнению звездных психологов, такая позиция может быть реакцией на трудное детство. Родители Холли не считали нужным отмечать день, когда появилась на свет их дочь, а когда из семьи ушел отец, это вообще стало невозможным. На зарплату медсестры мама будущей звезды могла разве что испечь скромный праздничный пирог. Поэтому уже в детстве о праздниках в свою честь Берри мечтать перестала.