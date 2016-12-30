Холли Берри и Оливье Мартинес развелись

Вопреки информации о том, что знаменитые супруги стараются наладить отношения в семье , сегодня представители актеров сделали официальное заявление о том, что Холли Берри и Оливье Мартинес все же оформили документы о расторжении брака . По сообщениям западной прессы, знаменитости решили не устраивать скандалов и разошлись полюбовно — разделив опеку над своим 3-летним сыном Масео .

По слухам, причиной расставания стал неуживчивый характер Мартинеса: «Холли просто устала терпеть постоянные взрывы агрессии со стороны Оливье. Кроме того, она не хотела, чтобы их сын рос в такой обстановке», — сообщает один из инсайдеров.

Как известно, впервые Берри и Мартинес подали заявление о желании развестись в октябре прошлого года. Но затем все же решили попробовать наладить отношения в семье, но, как видно, их попытка оказалась тщетной.