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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 декабря 2016

Холли Берри и Оливье Мартинес развелись

Актеры так и не смогли спасти семью

Вопреки информации о том, что знаменитые супруги стараются наладить отношения в семье, сегодня представители актеров сделали официальное заявление о том, что Холли Берри и Оливье Мартинес все же оформили документы о расторжении брака. По сообщениям западной прессы, знаменитости решили не устраивать скандалов и разошлись полюбовно — разделив опеку над своим 3-летним сыном Масео.

Холли Берри и Оливье Мартинес с сыном Масео

Холли Берри и Оливье Мартинес с сыном Масео

По слухам, причиной расставания стал неуживчивый характер Мартинеса: «Холли просто устала терпеть постоянные взрывы агрессии со стороны Оливье. Кроме того, она не хотела, чтобы их сын рос в такой обстановке», — сообщает один из инсайдеров.

Как известно, впервые Берри и Мартинес подали заявление о желании развестись в октябре прошлого года. Но затем все же решили попробовать наладить отношения в семье, но, как видно, их попытка оказалась тщетной.

Холли Берри и Оливье Мартинес

Холли Берри и Оливье Мартинес

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