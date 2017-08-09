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    09 августа 2017

    Хлоя Морец впервые рассказала о конфликте с Ким Кардашьян

    Молодая актриса поделилась подробностями о своих отношениях с телезвездой и рассказала о борьбе с бодишеймингом

    Одна из самых перспективных голливудских актрис Хлоя Морец нередко дает откровенные интервью, за что ее и обожают поклонники. Например, совсем недавно девушка впервые рассказала о конфликте с Ким Кардашьян, обнаженную фотографию которой юная Морец однажды раскритиковала. На комментарий актрисы телезвезда ответила почти моментально: «Поприветствуем Хлою Грейс Морец, которую никто не знал до этого момента». Позже нелестные комментарии оставляли девушке и сестры Ким, однако Хлоя решила оставить перепалку. Теперь же на вопрос журналиста о том, что она думает о Ким, Морец ответила: «Грустно, что она может позволить себе такой диалог с молодой девушкой. В ней столько ненависти к женщинам».

    Хлоя Морец и Ким Кардашьян

    Также Хлоя не обошла стороной тему борьбы с бодишеймингом. Когда ей было 15 лет, она снималась в кино с актером, к которому испытывала симпатию, однако чувства юной Морец были не взаимны. «Парень, который мне действительно нравился, сказал: «Я бы никогда не стал с тобой встречаться в реальной жизни». Я была шокирована, а он добавил: «Ты слишком крупная!». После чего указал на мою фигуру. Это был единственный актер, который довел меня до слез на съемочной площадке. Он мог бы просто отказать, но ему, видимо, нужно было унизить девушку-подростка и сделать ей больно».

    Хлоя Морец
    Хлоя Морец

    Сегодня Хлоя старается не обращать внимания на критику и с удовольствием подчеркивает формы, добавляя, что никогда не была «худышкой» и не собирается следовать голливудским стандартам.

    Напомним, что в прошлом году актриса рассталась с сыном Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклином, роман с которым длился около двух лет. Хлоя неоднократно говорила, что он ее поддерживает и не дает никому в обиду. Правда, расстались молодые люди по неизвестным причинам.

    Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец

    Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец

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