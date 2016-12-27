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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 декабря 2016

Хлои Кардашьян осталась не в восторге от подарка Дженнифер Лопес

Что же подарила на Рождество поп-певица представительнице семейства Кардашьян?

Дареному коню в зубы не смотрят? Это не про Хлои Кардашьян. Звезда реалити-шоу в лучших традициях жанра распаковала рождественские подарки при включенной камере — один из них ей не пришелся по вкусу, о чем она не преминула съязвить. Можно ли было деликатно промолчать? Можно. Тем более что это был подарок от Дженнифер Лопес, одной из самых влиятельных женщин в мировом шоу-бизнесе. Но пережившая недавно развод 32-летняя Хлои была явно не в том расположении духа, чтобы просто сказать «Спасибо!» поп-знаменитости.  

Что же такого прислала Джей Ло?

Блондинка показала своим подписчикам в Snapchat блестящие полусапожки на шпильках. Пара обуви, украшенная золотыми блестками, — все, как и любят девушки семьи Кардашьян, — результат сотрудничества Джей Ло с обувным брендом Giuseppe Zanotti.

«Хлои, детка, ты выглядишь так потрясающе!! Вот тебе моя маленькая месть, — подписала сопроводительную открытку певица, шутливо намекая на убийственную высоту шпилек. — С любовью, Дженнифер».  «Ой, ребята, я умираю, — сказала Хлои на камеру. — Джей Ло думает, что я выгляжу потрясающе? Я не нуждаюсь в таком подарке, мне просто нужна эта открытка. Открытки достаточно!». 

Все-таки позднее Кардашьян новую обувь примерила и пошутила, что чувствует себя в ней «как чертова Золушка».

Угодила с подарком телезнаменитости только ее мама. 61-летняя Крис Дженнер порадовала дочь двумя оригинальными фотографиями Мэрилин Монро с подписью легендарных фотографов Берта Стерна и Ричарда К. Миллера.  «Все, кто знают меня, знают также, что я истинный фанат Мэрилин Монро, — восторженно рассказывает Кардашьян в видео, демонстрируя портреты своего кумира. — И моя мама подарила мне на Рождество две... подлинные фотографии с Мэрилин. Вы можете себе это представить?! Они подписаны самими фотографами!».

На одном из изображений великая голливудская актриса смеется, глядя прямо в камеру. На другом Монро абсолютно обнажена и только маленькие ярко-розовые розы прикрывают ее грудь. Хлои в полном восторге — мама знает, что дарить.

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