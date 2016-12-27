Хлои Кардашьян осталась не в восторге от подарка Дженнифер Лопес

Дареному коню в зубы не смотрят? Это не про Хлои Кардашьян . Звезда реалити-шоу в лучших традициях жанра распаковала рождественские подарки при включенной камере — один из них ей не пришелся по вкусу, о чем она не преминула съязвить. Можно ли было деликатно промолчать? Можно. Тем более что это был подарок от Дженнифер Лопес , одной из самых влиятельных женщин в мировом шоу-бизнесе. Но пережившая недавно развод 32-летняя Хлои была явно не в том расположении духа, чтобы просто сказать «Спасибо!» поп-знаменитости.

Блондинка показала своим подписчикам в Snapchat блестящие полусапожки на шпильках. Пара обуви, украшенная золотыми блестками, — все, как и любят девушки семьи Кардашьян, — результат сотрудничества Джей Ло с обувным брендом Giuseppe Zanotti.

«Хлои, детка, ты выглядишь так потрясающе!! Вот тебе моя маленькая месть, — подписала сопроводительную открытку певица, шутливо намекая на убийственную высоту шпилек. — С любовью, Дженнифер». «Ой, ребята, я умираю, — сказала Хлои на камеру. — Джей Ло думает, что я выгляжу потрясающе? Я не нуждаюсь в таком подарке, мне просто нужна эта открытка. Открытки достаточно!».

Все-таки позднее Кардашьян новую обувь примерила и пошутила, что чувствует себя в ней «как чертова Золушка».