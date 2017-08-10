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    10 августа 2017Агаева Сабина

    Антонио Бандерас и еще 6 сексуальных испанцев

    Самые желанные мужчины Испании

    Конечно, первый, кто приходит на ум при упоминании мачо, — это Антонио Бандерас. Кажется, в русском языке это понятие в принципе стало синонимом его имени. Сейчас актеру перевалило за полтинник, копну черных вьющихся волос проредила седина, но во времена «Отчаянного» и «Маски Зорро» не было желаннее объекта для женских грез, чем Антонио. В родной Испании его красота и сейчас остается эталонной — этакий испанский Брэд Питт. Поздравляя испанца с днем рождения, мы решили вспомнить, кто еще из его известных соотечественников подходит под определение «испанский мачо».

    Антонио Бандерас

    Хавьер Бардем

    Хавьера Бардема мы любим не только за десяток неотразимых персонажей на экране, в том числе величайшего кинозлодея, роль которого сделала актера одним из двух (не считая супруги Пенелопы Крус) испанцев, когда-либо награжденных «Оскаром». Хавьер Бардем давно разменял пятый десяток, но продолжает стабильно числиться в списках самых желанных мужчин планеты.

    Хавьер Бардем

    Марио Касас

    Представитель нового поколения испанских секс-символов, прославившейся ролью бунтаря-романтика и, конечно, сросшийся в глазах поклонниц с этим амплуа, Марио Касас полюбился женской половине зрителей и задиристым характером, и умением отчаянно рассекать на байке по горному серпантину. Пусть в жизни Марио не такой уж экстремал, зато, как он сам признается, однолюб, как его герой в «Три метра над уровнем неба».

    Марио Касас

    Жерар Пике

    Долговязого брюнета с голубыми глазами Жерара Пике общественность объявила секс-символом Испании задолго до того, как на футболиста FIFA положила глаз темпераментная Шакира. Девушки посещали все матчи «Барселоны» затем лишь, чтобы лицезреть рельефный торс форварда, который тот нередко оголяет после удачной передачи.

    Жерар Пике

    Фернандо Алонсо

    Любитель острых ощущений и быстрой езды Фернандо Алонсо — еще одна гордость Испании. Пилот «Формулы-1» считается записным красавцем среди всех гонщиков мира, виртуозом форсажа на скоростной трассе и настоящим полиглотом: впридачу к уже освоенным четырем языкам Алонсо, что особенно приятно, изучает русский (недаром встречался с русской моделью Дарьей Капустиной). Но, к сожалению поклонниц, сердце красавца уже несвободно: скоро он покинет ряды холостяков.

    Фернандо Алонсо

    Хоакин Кортес

    Король фламенко Хоакин Кортес всегда будоражил женское воображение. О любовных похождениях танцора слагают легенды: перед темпераментом Кортеса не могли устоять даже первые красавицы — Летиция Каста, Дженнифер Лопес, Наоми Кэмпбелл (последняя из-за расставания с ним пыталась отравиться). Не зря в жилах испанца течет цыганская кровь!

    Хоакин Кортес

    Энрике Иглесиас

    Самый известный из многочисленных наследников «испанского соловья» Хулио Иглесиаса Энрике унаследовал от отца не только фирменный дрожащий тембр, приводящий девушек в священный трепет, но и славу секс-символа, необузданного испанского мачо. От родинки на щеке Иглесиаса-младшего поклонницы сходили с ума — жаль, что со временем певец решил избавиться от этой характерной черты. Впрочем, гражданская жена Энрике Анна Курникова любит бойфренда и таким: не зря же пара вместе уже 15 лет.

    Энрике Иглесиас

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