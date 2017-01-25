Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин продолжают общаться после развода

Наглядным свидетельством того, что Гвинет Пэлтроу находится в прекрасных отношениях с бывшим мужем, фронтменом и вокалистом известной группы Coldplay, служит недавно опубликованная актрисой фотография: на ней Крис Мартин целует их общего сына Моисея. Судя по снимку, мальчик счастлив проводить время с родителями и, как говорят люди из окружения звезд, именно ради детей знаменитости и постарались сохранить как можно более теплые отношения. Достойная цель отбросить лишние споры и разбирательства!