Гвен Стефани встретила Рождество в семейном кругу

Хотя звездная свадьба еще не состоялась – напомним, она намечена только на весну следующего года – Гвен Стефани и Блейк Шелтон ведут себя, как настоящая семья. Рождество они встретили вместе с детьми знаменитой исполнительницы: Блейк специально по этому поводу устроил небольшой сольный концерт для близких. Он пел многие рождественские песни – такие, например, как Holly Jolly Christmas и другие. По словам Гвен, она счастлива, что все в ее жизни складывается именно так, как сейчас.