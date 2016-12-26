Гвен Стефани встретила Рождество в семейном кругу

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Известная певица провела праздник в обществе детей и своего жениха Блейка Шелтона
Хотя звездная свадьба еще не состоялась – напомним, она намечена только на весну следующего года – Гвен Стефани и Блейк Шелтон ведут себя, как настоящая семья. Рождество они встретили вместе с детьми знаменитой исполнительницы: Блейк специально по этому поводу устроил небольшой сольный концерт для близких. Он пел многие рождественские песни – такие, например, как Holly Jolly Christmas и другие. По словам Гвен, она счастлива, что все в ее жизни складывается именно так, как сейчас.
Кстати, певице удалось сохранить хорошие отношения и с бывшим мужем, футболистом Гэвином Россдейлом: так, недавно их дети провели вместе с отцом выходные. Хороший пример мирного расставания для многих голливудских пар.
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