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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016

Гвен Стефани встретила Рождество в семейном кругу

Известная певица провела праздник в обществе детей и своего жениха Блейка Шелтона

Хотя звездная свадьба еще не состоялась – напомним, она намечена только на весну следующего года – Гвен Стефани и Блейк Шелтон ведут себя, как настоящая семья. Рождество они встретили вместе с детьми знаменитой исполнительницы: Блейк специально по этому поводу устроил небольшой сольный концерт для близких. Он пел многие рождественские песни – такие, например, как Holly Jolly Christmas и другие. По словам Гвен, она счастлива, что все в ее жизни складывается именно так, как сейчас.

Гвен Стефани встретила Рождество в семейном кругу
Гвен Стефани встретила Рождество в семейном кругу

Кстати, певице удалось сохранить хорошие отношения и с бывшим мужем, футболистом Гэвином Россдейлом: так, недавно их дети провели вместе с отцом выходные. Хороший пример мирного расставания для многих голливудских пар.

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