Гвен Стефани тайно вышла замуж

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Певица и ее возлюбленный Блейк Шелтон устроили скромную свадьбу
Пока поклонники Гвен Стефани ждут, когда же она скажет заветное «да» своему коллеге по шоу The Voice Блейку Шелтону, певица, кажется, уже сделала это. Как сообщают источники, близкие к паре, на прошедших выходных пара устроила тайную свадьбу. Церемония прошла на заднем дворе их дома в Лос-Анджелесе, а среди гостей были лишь близкие друзья и родственники.
«Гвен хотела, чтобы этот день получился по-настоящему семейным: она предпочла надеть простое платье, не обращаясь за помощью к дизайнерам, и не приглашала звездных гостей». Инсайдеры добавляют, что певица была одета в платье-бюстье кремового цвета, а Блейк выбрал костюм в ковбойском стиле. Также влюбленные подготовили клятвы друг для друга, которые произносили со слезами на глазах.
«Гвен говорила о том, что Бог благословил ее, ведь она не верила в любовь после развода с Гэвином Росдейлом, а встретив Блейка, снова почувствовала себя женщиной и открыла для себя новый мир».
Готовиться к свадьбе Гвен помогали сыновья — 11-летний Кингстон, 8-летний Зума и 3-летний Аполло, — они выносили закуски в сад, а затем сопровождали маму по пути к алтарю. Гостей в этот вечер угощали жареной курицей, бутербродами на гриле, кукурузой и шоколадным тортом.
Однако новоиспеченные супруги все же хотят устроить масштабную церемонию, на которую обязательно пригласят Алишу Киз, Фаррелла Уильямса, Адама Левина и других знаменитых друзей. Но до этих пор не собираются официально объявлять себя мужем и женой, хотя каждого из них то и дело замечают с обручальным кольцом.
Напомним, о романе пары стало известно в ноябре 2015 года. Уже в декабре они представили друг друга родителям, а Гвен познакомила Блейка со своими детьми.