Гвен Стефани тайно вышла замуж

Пока поклонники Гвен Стефани ждут, когда же она скажет заветное «да» своему коллеге по шоу The Voice Блейку Шелтону , певица, кажется, уже сделала это. Как сообщают источники, близкие к паре, на прошедших выходных пара устроила тайную свадьбу . Церемония прошла на заднем дворе их дома в Лос-Анджелесе , а среди гостей были лишь близкие друзья и родственники.

«Гвен хотела, чтобы этот день получился по-настоящему семейным: она предпочла надеть простое платье, не обращаясь за помощью к дизайнерам, и не приглашала звездных гостей». Инсайдеры добавляют, что певица была одета в платье-бюстье кремового цвета, а Блейк выбрал костюм в ковбойском стиле. Также влюбленные подготовили клятвы друг для друга, которые произносили со слезами на глазах.

«Гвен говорила о том, что Бог благословил ее, ведь она не верила в любовь после развода с Гэвином Росдейлом, а встретив Блейка, снова почувствовала себя женщиной и открыла для себя новый мир».