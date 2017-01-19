Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

Гвен Стефани призналась в любви Блейку Шелтону

Исполнитель посвятил своей возлюбленной песню

На днях новый сингл Блейка Шелтона с говорящим названием Guy With A Girl («Парень с девушкой») занял первую строчку американского кантри-чарта, что не могло не стать поводом для гордости возлюбленной музыканта. В частности, Гвен Стефани не только опубликовала в своем твиттере сообщение «Ты реальный?», сопроводив его хэштегами #счастливабытьрядом, #вселюбятБШ, #пареньсдевушкой ##1, но и сменила картинку своего профиля на изображение бойфренда с навешанными на него праздничными огоньками.

Гвен Стефани и Блейк ШелтонФОТОGetty Images

Стоит отметить, что свою новую песню музыкант посвятил возлюбленной, не раз отмечая в своих последних интервью, что Гвен является его главной музой: «Я счастлив быть с этим человеком. Поверьте, если бы она сейчас находилась рядом со мной в этой студии, то все внимание было приковано только к Гвен. Именно об этом моя композиция», — признался Шелтон.

Напомним, что музыканты познакомились на съемках американской версии программы «Голос» в середине 2015 года. Тогда оба исполнителя переживали разрыв со своими бывшими возлюбленными и очень поддерживали друг друга. В октябре того же года они объявили о своих отношениях официально.

Джонни Депп впервые вышел в свет после развода с Эмбер ХердЗвезды на российской премьере фильма «Рай»

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиДженнифер Лопес познакомила Дрейка с детьми
НовостиФото дня: Владислав Доронин на отдыхе с возлюбленной
НовостиЕгор Кончаловский прокомментировал расставание с Любовью Толкалиной
ЗвездыГражданский брак: звездные пары, которые так и не поженились

ELLE рекомендует

ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
Практика5 вариантов окрашивания для блондинок
ПрактикаС чем носить кожаные брюки

Лучшее на Elle

ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Джонни Депп впервые вышел в свет после развода с Эмбер Херд

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.