Гвен Стефани призналась в любви Блейку Шелтону

На днях новый сингл Блейка Шелтона с говорящим названием Guy With A Girl («Парень с девушкой») занял первую строчку американского кантри-чарта, что не могло не стать поводом для гордости возлюбленной музыканта. В частности, Гвен Стефани не только опубликовала в своем твиттере сообщение «Ты реальный?», сопроводив его хэштегами #счастливабытьрядом, #вселюбятБШ, #пареньсдевушкой ##1, но и сменила картинку своего профиля на изображение бойфренда с навешанными на него праздничными огоньками.

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Стоит отметить, что свою новую песню музыкант посвятил возлюбленной, не раз отмечая в своих последних интервью, что Гвен является его главной музой: «Я счастлив быть с этим человеком. Поверьте, если бы она сейчас находилась рядом со мной в этой студии, то все внимание было приковано только к Гвен. Именно об этом моя композиция», — признался Шелтон.