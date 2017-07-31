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    31 июля 2017

    Гвен Стефани и Блейк Шелтон планируют завести ребенка

    Певица мечтает о дочери

    Роман Гвен Стефани и Блейка Шелтона стал достоянием публики осенью 2015 года. В реальности отношения звездной пары начались чуть раньше, а это значит, что Шелтон и Стефани могут (если уже не отметили) праздновать свой второй юбилей. За это время слухи о скорой (или тайной) свадьбе и беременности Гвен появлялись неоднократно. Ни одна из сплетен в итоге не была подтверждена. Зато точно известны намерения и желания знаменитостей. Стефани, воспитывающая троих сыновей от брака с Гэвином Россдейлом, готова вновь стать мамой. Об этом сама певица говорила еще зимой, заявив, что мечтает о дочери.

    Блейк Шелтон и Гвен Стефани

    Блейк Шелтон и Гвен Стефани

    На стремление родить в четвертый раз Гвен, которой в октябре исполнится 48 лет, вдохновила Джанет Джексон, впервые ставшая мамой на исходе пятого десятка.

    «Гвен хотела бы иметь еще одного ребенка, и на этот раз с Блейком. Он вообще ничего от нее не требует и сам не настаивал, но теперь, когда Гвен так воодушевлена, он на ее стороне. Сама же она знает, что Блейк будет хорошим отцом», — приводили весной СМИ слова источника.

    Похоже, за последние месяцы желание Стефани не изменилось. «Гвен любит быть мамой. Она считала, что у нее есть дети, и пока хватит, пока не встретила Блейка», — говорит инсайдер.

    Блейк Шелтон и Гвен Стефани фото

    По его словам, артистка «чувствует, что Блейк — самый близкий по духу человек, и в этой ситуации что может быть лучше, чем общий ребенок?».

    Звездная пара пытается завести ребенка уже сейчас, утверждает источник, «потому что это то, чего по-настоящему хотят оба».

    У Гвен Стефани трое сыновей: 11-летний Кингстон, 8-летний Зума и 3-летний Аполло. Дети прекрасно ладят с Шелтоном, который, кстати, еще не был отцом.

    Гвен Стефани с сыновьями

    Гвен Стефани с сыновьями

    Напомним, роман Гвен Стефани и Блейка Шелтона начался в 2015 году на шоу The Voice («Голос»). Незадолго до того певица столкнулась с изменой бывшего мужа, Гэвина Россдейла, в течение нескольких лет встречавшегося с няней их общих детей. Роман Гвен и Блейка развивался очень быстро. В сентябре Стефани посетила радиошоу Райана Сикреста, и тот спросил ее, когда все-таки будет свадьба. «Все происходит очень быстро... Я просто живу текущим моментом и держу рот на замке», — туманно ответила Гвен. При этом источники утверждали, что звездная пара поженится до конца года. Этого, однако, не произошло, и с тех пор слухи о бракосочетании возникают регулярно. Последним «вбросом» была информация, появившаяся в начале июля.

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