Гвен Стефани и Блейк Шелтон планируют завести ребенка

Роман Гвен Стефани и Блейка Шелтона стал достоянием публики осенью 2015 года. В реальности отношения звездной пары начались чуть раньше, а это значит, что Шелтон и Стефани могут (если уже не отметили) праздновать свой второй юбилей. За это время слухи о скорой (или тайной) свадьбе и беременности Гвен появлялись неоднократно. Ни одна из сплетен в итоге не была подтверждена. Зато точно известны намерения и желания знаменитостей. Стефани, воспитывающая троих сыновей от брака с Гэвином Россдейлом, готова вновь стать мамой. Об этом сама певица говорила еще зимой, заявив, что мечтает о дочери.

Блейк Шелтон и Гвен Стефани

На стремление родить в четвертый раз Гвен, которой в октябре исполнится 48 лет, вдохновила Джанет Джексон, впервые ставшая мамой на исходе пятого десятка.

«Гвен хотела бы иметь еще одного ребенка, и на этот раз с Блейком. Он вообще ничего от нее не требует и сам не настаивал, но теперь, когда Гвен так воодушевлена, он на ее стороне. Сама же она знает, что Блейк будет хорошим отцом», — приводили весной СМИ слова источника. Похоже, за последние месяцы желание Стефани не изменилось. «Гвен любит быть мамой. Она считала, что у нее есть дети, и пока хватит, пока не встретила Блейка», — говорит инсайдер.

По его словам, артистка «чувствует, что Блейк — самый близкий по духу человек, и в этой ситуации что может быть лучше, чем общий ребенок?». Звездная пара пытается завести ребенка уже сейчас, утверждает источник, «потому что это то, чего по-настоящему хотят оба». У Гвен Стефани трое сыновей: 11-летний Кингстон, 8-летний Зума и 3-летний Аполло. Дети прекрасно ладят с Шелтоном, который, кстати, еще не был отцом.

Гвен Стефани с сыновьями