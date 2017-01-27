Гвен Стефани и Блейк Шелтон откладывают свадьбу?

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Пара сделала перерыв в отношениях?
Гвен Стефани и Блейк Шелтон могут отложить свадьбу, запланированную на весну. Как сообщают источники, певец сильно устал от подготовки к церемонии, а также от шума в прессе, вызванного этим предстоящим событием. В итоге Блейк передал бразды правления Гвен, и теперь все вопросы по обустройству церемонии бракосочетания легли на ее плечи.
Блейк Шелтон и Гвен Стефани
Масла в огонь добавило нежелание Шелтона брать подругу с собой в гастрольный тур, который стартует в ближайшее время. «Гвен много раз говорила Блейку, что не прочь приостановить подготовку к свадьбе и поехать с ним на гастроли. Проблема в том, что Блейк этого совсем не хочет и пытается убедить Гвен, что она в туре заскучает», — говорит инсайдер. По его словам, Стефани сильно огорчена и теперь думает, что «любимый устал от нее и придумывает причины, чтобы расстаться». Впрочем, настаивать на своем певица не стала, отпустив жениха в тур одного.
Напомним, роман Гвен Стефани и Блейка Шелтона начался в 2015 году на шоу The Voice («Голос»). Незадолго до того певица столкнулась с изменой бывшего мужа, Гэвина Россдейла, в течение нескольких лет встречавшегося с няней их общих детей. Роман Гвен и Блейка развивался очень быстро. В сентябре Стефани посетила радиошоу Райана Сикреста, и тот спросил ее, когда все-таки будет свадьба. «Все происходит очень быстро... Я просто живу текущим моментом и держу рот на замке», — туманно ответила Гвен. При этом источники утверждали, что звездная пара поженится до конца года. Этого, однако, не произошло, после чего появилась новая информация — что бракосочетание запланировано на весну.
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