Guess who’s back: новые фото Ким Кардашьян из Дубая

Now it’s official: месяцы затворничества и отказа от всех социальных сетей Ким Кардашьян подошли к концу. Так, звезда впервые с момента парижского нападения отправилась в зарубежную поездку, посетив Дубай с мастер-классом по макияжу. Уроки мейкапа от Ким и ее визажиста Марио Дедивановича посетило около 500 человек, несмотря на внушительную стоимость билетов (от 528 долларов).

Расправившись с официальной причиной своего визита, жена Канье Уэста даже не подумала провести остаток поездки в ОАЭ в номере отеля – знаменитость отправилась на шопинг, за которым последовал обед в знаменитом Cipriani и съемки в пустыне. При этом Ким не стремилась скрыться от папарацци и поклонников, демонстрируя хоть и более скромные, чем раньше, но не скрывающие ее отличную форму наряды. Так, девушка отправилась в бутик Givenchy в обтягивающем мини-платье, бейсболке и ботильонах на высоком каблуке, доказав, что месяцы затворничества и депрессии никак не сказались на ее внешности.