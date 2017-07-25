Группа Linkin Park посвятила Честеру Беннингтону трогательное письмо

20 июля стало известно о смерти фронтмена легендарной группы Linkin Park Честера Беннингтона. Музыкант совершил самоубийство в собственном доме в день рождения своего друга Криса Корнелла, который в мае этого года ушел из жизни таким же способом. Незадолго до трагедии Честер выпустил последний клип на песню Good goodbye, из-за чего поклонники решили, что он спланировал все заранее.

Весь мир скорбит по Беннингтону: в сети то и дело появляются трогательные ролики, а самые преданные фанаты делают татуировки с надписью «RIP Chester». Долгое время участники группы не комментировали смерть друга, однако вчера в сети появилось трогательное письмо, которое они посвятили Честеру.

«Дорогой Честер. Наши сердца разбиты. Мы все еще не можем поверить в то, что случилось, мы скорбим. Ты тронул жизни такого количества людей, которое, наверное, не можешь себе представить. За последние несколько дней мы получили столько любви и поддержки: публичной, личной, со всего мира. Талинда и семья ценят это и хотят, чтобы мир знал — ты был лучшим мужем, сыном и отцом, семья уже никогда не будет полной без тебя. Когда ты говорил о грядущих годах вместе, твое воодушевление заражало. Твое отсутствие оставило пустоту, которая никогда не будет заполнена, — так не хватает в комнате голоса шумного, веселого, амбициозного, креативного, доброго, щедрого.

Мы пытаемся напомнить себе, что демоны, отнявшие тебя, всегда были частью сделки. Если уж на то пошло, именно то, как ты пел об этих демонах, в первую очередь заставляло полюбить тебя.

У тебя было самое большое сердце, ты не скрывал своих чувств. Наша любовь к созданию и исполнению музыки неукротима. И пока мы еще не представляем, по какому пути пойдем в будущем, мы знаем, что наша жизнь стала лучше благодаря тебе. Спасибо за этот дар. Мы любим тебя и будем очень скучать. Пока не увидим тебя вновь. LP».