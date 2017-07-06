Греческая принцесса Мария-Олимпия отметила день рождения

Греческой принцессе Марии-Олимпии исполнится 21 год только 25 июля, однако если королеве Британии позволено праздновать дважды, то чем хуже представительница дружественного королевского двора?

В прошлые выходные в местечке Котсволдс, что в Западной Англии, Олимпия заранее отметила свое совершеннолетие, причем на пару с отцом, принцем Павлосом. У принца юбилей (50 лет) случился и вовсе 20 мая, но это совсем неважно.

Вечеринка была концептуальной и носила название 5021 Revolution. 5021 — сочетание двух возрастов именниников, Revolution — требование к дресс-коду гостей. Привычные смокинги и вечерние платья необходимо было украсить необычными аксессуарами: футуристическими шляпами Philip Treacy, страусиными перьями.

Сама Мария-Олимпия дополнила роскошный наряд от Steven Khalil кроссовками от Gucci, а ее кузина Талита фон Фюрстенберг (внучка Дианы фон Фюрстенберг) украсила длинное платье головным убором из перьев.

Пэрис и Николь Хилтон предстали в платьях в стиле Марии Антуанетты, а Поппи Делевинь выбрала легкое фиолетовое платье.