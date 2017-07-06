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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    06 июля 2017

    Греческая принцесса Мария-Олимпия отметила день рождения

    Одним из требований вечеринки стал нестандартный дресс-код

    Греческой принцессе Марии-Олимпии исполнится 21 год только 25 июля, однако если королеве Британии позволено праздновать дважды, то чем хуже представительница дружественного королевского двора?

    В прошлые выходные в местечке Котсволдс, что в Западной Англии, Олимпия заранее отметила свое совершеннолетие, причем на пару с отцом, принцем Павлосом. У принца юбилей (50 лет) случился и вовсе 20 мая, но это совсем неважно.

    Вечеринка была концептуальной и носила название 5021 Revolution. 5021 — сочетание двух возрастов именниников, Revolution — требование к дресс-коду гостей. Привычные смокинги и вечерние платья необходимо было украсить необычными аксессуарами: футуристическими шляпами Philip Treacy, страусиными перьями.

    Сама Мария-Олимпия дополнила роскошный наряд от Steven Khalil кроссовками от Gucci, а ее кузина Талита фон Фюрстенберг (внучка Дианы фон Фюрстенберг) украсила длинное платье головным убором из перьев.

    Пэрис и Николь Хилтон предстали в платьях в стиле Марии Антуанетты, а Поппи Делевинь выбрала легкое фиолетовое платье.

    Интерьеры были не менее экстравагантными, чем наряды: огромные воздушные шары, множество цветов и скульптур. Гостей ждали горы сладостей в декадентском, как пишет People, буфете, и яркая речь принца Павлоса, выдавшего практически оду в честь дочери. «Ты совершила уже много всего невероятного, ты сумела свести всех с ума. Ты прекрасна и полна энергии — энергии, которая исходит от тебя так же, как и от твоей мамы», — сказал Павлос.

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