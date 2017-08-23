Голливудская Золушка: дочь Риз Уизерспун работает в пиццерии

Пока дети Синди Кроуфорд покоряют подиум, 18-летний Бруклин Бекхэм выпускает собственную фото-книгу, а Лили-Роуз Депп снимается топлес для глянца, Ава Филипп — дочь Риз Уизерспун и Райана Филиппа — работает в ресторане. На днях репортеры заметили 17-летнюю девушку в пригородной пиццерии Голливуда Pizzana: юная Ава встречала гостей в качестве хостес, принимала заказы и помогала официантам. Оказалось, что дочь голливудских звезд по собственному желанию устроилась в популярную пиццерию после окончания школы, хотя сначала поклонники семьи Уизерспун решили, что девушка дебютировала в кино в роли официантки. Однако уже 1 сентября трехмесячный контракт Авы закончится, и она отправится в университет.