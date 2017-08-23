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    23 августа 2017

    Голливудская Золушка: дочь Риз Уизерспун работает в пиццерии

    17-летняя Ава Филипп устроилась работать в ресторан

    Пока дети Синди Кроуфорд покоряют подиум, 18-летний Бруклин Бекхэм выпускает собственную фото-книгу, а Лили-Роуз Депп снимается топлес для глянца, Ава Филипп — дочь Риз Уизерспун и Райана Филиппа — работает в ресторане. На днях репортеры заметили 17-летнюю девушку в пригородной пиццерии Голливуда Pizzana: юная Ава встречала гостей в качестве хостес, принимала заказы и помогала официантам. Оказалось, что дочь голливудских звезд по собственному желанию устроилась в популярную пиццерию после окончания школы, хотя сначала поклонники семьи Уизерспун решили, что девушка дебютировала в кино в роли официантки. Однако уже 1 сентября трехмесячный контракт Авы закончится, и она отправится в университет.

    Голливудская Золушка: дочь Риз Уизерспун работает в пиццерии фото [1]
    Голливудская Золушка: дочь Риз Уизерспун работает в пиццерии фото [2]
    Голливудская Золушка: дочь Риз Уизерспун работает в пиццерии фото [3]ФОТОlegion-media.ru

    Кстати, совладельцами ресторана являются друзья Риз Уизерспун — актер Крис О'Доннелл и его супруга. Видимо, устроиться в пиццерию Аве помогли родители, однако желание девушки зарабатывать деньги подобным образом вызвало у поклонников Уизерспун уважение.

    Голливудская Золушка: дочь Риз Уизерспун работает в пиццерии фото [4]ФОТОGettyImages

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