Голливуд против Трампа: первые звездные митинги

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Кто из знаменитостей первым вышел на улицы в знак протеста
Меньше суток осталось до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне в 9:30 утра по местному времени. В то время как общественность чествовала 45-го президента США на праздничном концерте возле мемориала Авраама Линкольна, в Нью-Йорке состоялись первые акции протеста.
Так, один из митингов прошел недалеко от небоскреба Trump Tower, штаб-квартиры Дональда Трампа. Шествие возглавил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, а также такие голливудские звезды, как Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, Джулианна Мур, режиссер Майкл Мур и певица Шер. Акция прошла под слоганом WeStandUnited («Мы вместе») — спикеры призывали общественность объединиться, чтобы нанести решительный удар по политике нетерпимости Трампа и его команды.
Роберт Де Ниро, Шер, Алек Болдуин
В частности, протестующие критиковали избранного президента за религиозную нетерпимость и расовую дискриминацию, а также выступили в защиту иммигрантов, в отношении которых политика Трампа обещает быть особенно жесткой. По словам Роберта Де Ниро, бизнесмен — «не лучший пример для подражания», а певица Шер и вовсе уверена, что «такому нарциссу не место в Белом доме».
Напомним, что одна из самых крупных акций протеста запланирована на следующий день после инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. Женский марш против правления Трампа возглавят актрисы Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайлд, Джулианна Мур, Кэти Перри, Шер и другие знаменитости, несогласные с политикой Трампа.
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