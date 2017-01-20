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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 января 2017

Голливуд против Трампа: первые звездные митинги

Кто из знаменитостей первым вышел на улицы в знак протеста

Меньше суток осталось до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне ‪в 9:30 утра‬ по местному времени. В то время как общественность чествовала 45-го президента США на праздничном концерте возле мемориала Авраама Линкольна, в Нью-Йорке состоялись первые акции протеста.

Голливуд против Трампа: первые звездные митинги

Так, один из митингов прошел недалеко от небоскреба Trump Tower, штаб-квартиры Дональда Трампа. Шествие возглавил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, а также такие голливудские звезды, как Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, Джулианна Мур, режиссер Майкл Мур и певица Шер. Акция прошла под слоганом WeStandUnited («Мы вместе») — спикеры призывали общественность объединиться, чтобы нанести решительный удар по политике нетерпимости Трампа и его команды.

Голливуд против Трампа: первые звездные митинги

Роберт Де Ниро, Шер, Алек Болдуин

В частности, протестующие критиковали избранного президента за религиозную нетерпимость и расовую дискриминацию, а также выступили в защиту иммигрантов, в отношении которых политика Трампа обещает быть особенно жесткой. По словам Роберта Де Ниро, бизнесмен — «не лучший пример для подражания», а певица Шер и вовсе уверена, что «такому нарциссу не место в Белом доме».

Напомним, что одна из самых крупных акций протеста запланирована на следующий день после инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. Женский марш против правления Трампа возглавят актрисы Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайлд, Джулианна Мур, Кэти Перри, Шер и другие знаменитости, несогласные с политикой Трампа.

Голливуд против Трампа: первые звездные митинги
Дональд Трамп

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