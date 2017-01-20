Голливуд против Трампа: первые звездные митинги

Меньше суток осталось до инаугурации Дональда Трампа , которая состоится в Вашингтоне ‪в 9:30 утра‬ по местному времени. В то время как общественность чествовала 45-го президента США на праздничном концерте возле мемориала Авраама Линкольна, в Нью-Йорке состоялись первые акции протеста .

В частности, протестующие критиковали избранного президента за религиозную нетерпимость и расовую дискриминацию, а также выступили в защиту иммигрантов, в отношении которых политика Трампа обещает быть особенно жесткой. По словам Роберта Де Ниро, бизнесмен — «не лучший пример для подражания», а певица Шер и вовсе уверена, что «такому нарциссу не место в Белом доме».

Напомним, что одна из самых крупных акций протеста запланирована на следующий день после инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. Женский марш против правления Трампа возглавят актрисы Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайлд, Джулианна Мур, Кэти Перри, Шер и другие знаменитости, несогласные с политикой Трампа.