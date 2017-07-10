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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    10 июля 2017Степанов Сергей

    Главные латиноамериканки Голливуда

    Отмечающая день рождения София Вергара и другие умные и красивые суперзвезды латиноамериканского происхождения

    Рита Морено

    Рита Морено

    Единственная латиноамериканская актриса, награжденная «Оскаром» (за лучшую роль второго плана в «Вестсайдской истории»), Морено пошла еще дальше, став обладательницей EGOT — состоящего из «Оскара», «Грэмми», «Тони» и «Эмми» «большого шлема» американской индустрии развлечений. Уроженка Пуэрто-Рико встречалась с Элвисом Пресли, чтобы заставить ревновать своего любовника Марлона Брандо, и продолжает сниматься и по сей день, в возрасте 85 лет.

    Кэмерон Диас

    Кэмерон Диас

    Дебютировав в роли зазнобы Джима Керри в комедии «Маска», не имевшая актерского опыта модель стала сенсацией и очень скоро играла у Скорсезе, Стоуна и Спайка Джонса, снималась в блокбастерах и обналичивала чеки на рекордные суммы. И сейчас 44-летняя дочь кубинца остается самой кассовой актрисой Америки.

    Сальма Хайек

    Сальма Хайек

    Единственная мексиканка, номинированная на «Оскар» лучшей актрисе (и жаль, очень жаль, что «Фрида» вышла в один год с «Часами»), первая муза Роберта Родригеса, хозяйка идеальной фигуры и жена миллиардера, Сальма остается на виду вот уже двадцать лет, по праву считаясь одной из самых влиятельных латиноамериканок в голливудской истории.

    Дженнифер Лопес

    Дженнифер Лопес

    Уступает Хайек разве что пуэрториканке по прозвищу Джей Ло — первой артистке, одновременно возглавившей альбомный чарт Billboard (с пластинкой «J.Lo») и американский бокс-офис (с ромкомом «Свадебный переполох»). Преуспев и на сцене, и на экране, и в бизнесе, Лопес в одиночку разрушила столько барьеров, что ее уже давным-давно считают латиноамериканской Опрой Уинфри.

    Мишель Родригес

    Мишель Родригес

    Дочь доминиканки и пуэрториканца, 38-летняя Родригес — сертифицированная героиня боевика, принципиально отказывающаяся размениваться по мелочам вроде второстепенных ролей в фильмах не по ее вкусу. Предпочитая им блокбастеры вроде «Аватара» и «Форсажей», славящаяся своим независимым нравом бисексуалка — икона экшн-жанра и латиноамериканского Голливуда.

    Ева Мендес

    Ева Мендес

    Горячая кубинская кровь одарила Мендес внешностью, которая отвлекает от большинства фильмов с ее участием — возможно, поэтому до своего дебюта в кино Ева снималась в основном в видеоклипах (Aerosmith, Pet Shop Boys и Уилла Смита). С тех пор Мендес заявила о себе небольшими, но яркими ролями в фильмах вроде «Тренировочного дня» и «Хозяев ночи», а в мае прошлого года родила вторую дочь Райану Гослингу.

    Джессика Альба

    Джессика Альба

    Джессика Альба произвела фурор одной-единственной сценой — довольной невинным по нынешним (да и тогдашним) временам стриптизом в первом «Городе грехов». Карьера Джессики — занимательная коллекция провалов («Фантастическая четверка») и странностей («Убийца внутри меня»), так что статус суперзвезды ей обеспечивают присутствие в социальных сетях и рейтингах самых сексуальных женщин планеты.

    Зои Салдана

    Зои Салдана

    Звезда многомиллионных франшиз («Стар Трек», «Аватар», «Стражи Галактики») и недооцененная драматическая актриса («Из пекла», «Бесконечно белый медведь»), Салдана родилась в семье доминиканца и пуэрториканки, но и о своих африканских корнях регулярно напоминает. Не так давно Зои угодила в новости, оказавшись «недостаточно черной» для роли Нины Симон в ее байопике.

    София Вергара

    София Вергара

    Актерские подвиги колумбийской секс-бомбы пока ограничены телевизионными экранами (ее роль в живучем ситкоме «Американская семейка» — увеселение на века), но влияние Вергары — королевы ковровых дорожек, обладательницы полудюжины увесистых рекламных контрактов и законной супруги Джо Манганьелло — куда значительнее, чем можно предположить.

    Селена Гомес

    Селена Гомес

    Необыкновенно юная по меркам этого списка Гомес имеет все шансы вырасти в полноценного трендмейкера: к своим 24 годам она уже избавилась от сомнительной славы звезды детских телепередач и экс-герлфренд Джастина Бибера, снялась в «Отвязных каникулах» и выбилась в поп-звезды — не забывая подчеркивать свое латиноамериканское происхождение.

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