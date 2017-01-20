Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 января 2017Большакова Елена

Главные холостяки Голливуда и их «приданое»

Как выглядят дома самых завидных женихов Америки

Слава, безграничная любовь многомиллионной армии поклонников, постоянное упоминание в прессе — все это активы знаменитых голливудских холостяков. Но на самом деле женщины, пленившие самых завидных женихов планеты, получают не только это, но и огромные дома, в которых живут их возлюбленные. ELLE составил список из мужчин, которым есть куда пригласить и чем удивить своих избранниц.

Дрейк

В отличие от предыдущего возлюбленного Дженнифер Лопес Каспера Смарта, которого певице приходилось содержать, новый бойфренд 47-летней исполнительницы и сам может похвастаться немалым состоянием. В частности, у 30-летнего Дрейка есть дом в престижном районе Лос-Анджелеса Хидден-Хилс, который он приобрел в 2012 году за 7,7 миллионов долларов. На территории 6,9 гектаров расположен особняк с семью спальнями и 9 ванными комнатами, игровой, кинотеатром на 24 места, спа и винным погребом, бассейном с водопадом и гротом, где музыкант любит устраивать вечеринки для своих друзей, теннисным кортом, волейбольной площадкой и конюшней на 5 лошадей со специальным манежем.

Дрейк

Зак Эфрон

В отличие от Дрейка, Зак совсем недавно приобрел себе новую недвижимость — дом стоимостью 3,9 миллиона долларов в месте под названием Лос Фелис в Лос-Анджелесе. Своими размерами он, безусловно, уступает особняку рэпера, но зато Эфрон может похвастаться отличным видом на океан, который открывается из окон его жилища. Кроме того, дом насчитывает 5 спален и столько же ванных комнат, спортзал, бассейн, спа с искусственными водопадами. Также во владении актера находится домик для гостей с одной спальней и ванной.

Зак Эфрон

Леонардо Ди Каприо

Звезда фильма «Титаник» прожил в своем коттедже, расположенном в Малибу, уже 18 лет. И хотя актер в конце прошлого года решил выставить его на продажу за 10,9 миллионов долларов, на данный момент Лео все еще является официальным владельцем этого дома. Помимо самого особняка с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, террасой с видом на океан, оборудованной джакузи, на территории также расположен частный пляж.

Леонардо Ди Каприо

Джастин Бибер

Неудивительно, что дом Джастина Бибера называют «голливудским дворцом вечеринок», ведь именно для этого он и был построен. Сам особняк находится на Голливудских холмах. На его территории расположен танцпол с баром, светомузыкой и уникальной стереосистемой. В самом коттедже насчитывается 10 спален, спортзал, бильярдная комната, комната для игры в настольный теннис и три дополнительных бара, не говоря уже об огромном бассейне и домашнем кинотеатре — приятных мелочах, которые уже давно стали неотъемлемой частью особняков знаменитостей.

Джастин Бибер

Материалы по темам

Голливуд против Трампа: первые звездные митингиЭмбер Херд испытывает финансовые трудности после развода

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

ПсихологияО чем нам говорят сны?
НовостиСупермодели тогда и сейчас
ПсихологияКакому знаку Зодиака вы подчиняетесь
СобытияELLE Inspiration: День заповедников и национальных парков

ELLE рекомендует

Практика5 вариантов окрашивания для блондинок
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен

Лучшее на Elle

ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Голливуд против Трампа: первые звездные митинги

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.