Главные холостяки Голливуда и их «приданое»

Слава, безграничная любовь многомиллионной армии поклонников, постоянное упоминание в прессе — все это активы знаменитых голливудских холостяков. Но на самом деле женщины, пленившие самых завидных женихов планеты, получают не только это, но и огромные дома, в которых живут их возлюбленные. ELLE составил список из мужчин, которым есть куда пригласить и чем удивить своих избранниц.

Дрейк

В отличие от предыдущего возлюбленного Дженнифер Лопес Каспера Смарта, которого певице приходилось содержать, новый бойфренд 47-летней исполнительницы и сам может похвастаться немалым состоянием. В частности, у 30-летнего Дрейка есть дом в престижном районе Лос-Анджелеса Хидден-Хилс, который он приобрел в 2012 году за 7,7 миллионов долларов. На территории 6,9 гектаров расположен особняк с семью спальнями и 9 ванными комнатами, игровой, кинотеатром на 24 места, спа и винным погребом, бассейном с водопадом и гротом, где музыкант любит устраивать вечеринки для своих друзей, теннисным кортом, волейбольной площадкой и конюшней на 5 лошадей со специальным манежем.

Зак Эфрон

В отличие от Дрейка, Зак совсем недавно приобрел себе новую недвижимость — дом стоимостью 3,9 миллиона долларов в месте под названием Лос Фелис в Лос-Анджелесе. Своими размерами он, безусловно, уступает особняку рэпера, но зато Эфрон может похвастаться отличным видом на океан, который открывается из окон его жилища. Кроме того, дом насчитывает 5 спален и столько же ванных комнат, спортзал, бассейн, спа с искусственными водопадами. Также во владении актера находится домик для гостей с одной спальней и ванной.

Леонардо Ди Каприо

Звезда фильма «Титаник» прожил в своем коттедже, расположенном в Малибу, уже 18 лет. И хотя актер в конце прошлого года решил выставить его на продажу за 10,9 миллионов долларов, на данный момент Лео все еще является официальным владельцем этого дома. Помимо самого особняка с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, террасой с видом на океан, оборудованной джакузи, на территории также расположен частный пляж.

Джастин Бибер