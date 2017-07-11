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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    11 июля 2017

    Girls only: Кэти Перри решила отдохнуть от отношений

    В сети появились фотографии счастливой звезды на острове Капри

    Похоже, бывшая возлюбленная Орландо Блума окончательно оправилась после расставания со знаменитым актером и готова «начать жизнь с начала». Не так давно в одном из интервью американскому телевидению поп-исполнительница призналась, что радикальные перемены с внешностью — смелая короткая стрижка и яркий блонд — следствие душевной драмы и групповой терапии после разрыва с любимым человеком и отказа от алкоголя. «Теперь я снова ощущаю себя абсолютно свободной — в первую очередь, от своих прежних мыслей», — заявила тогда Перри.

    Одно дело слова, совсем другое — поступки. Если недавно певица с трудом «вытаскивала себя из постели», то уже сейчас весело отдыхает вместе с подругами на средиземноморском побережье. И, судя по кадрам в ее инстеграм-аккаунте и фотографиях папарацци, на которых Кэти нянчится с детьми друзей, занимается снорклингом и ныряет со скал, Италия буквально «заряжает» звезду. Можно только позавидовать!

    Кэти Перри на отдыхеФОТОLegion-media.ru
    Кэти Перри на отдыхеФОТОLegion-media.ru
    Кэти Перри на отдыхеФОТОLegion-media.ru

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