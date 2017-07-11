Girls only: Кэти Перри решила отдохнуть от отношений

Похоже, бывшая возлюбленная Орландо Блума окончательно оправилась после расставания со знаменитым актером и готова «начать жизнь с начала». Не так давно в одном из интервью американскому телевидению поп-исполнительница призналась, что радикальные перемены с внешностью — смелая короткая стрижка и яркий блонд — следствие душевной драмы и групповой терапии после разрыва с любимым человеком и отказа от алкоголя. «Теперь я снова ощущаю себя абсолютно свободной — в первую очередь, от своих прежних мыслей», — заявила тогда Перри.