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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 августа 2017

    Гарри Стайлс встречается с моделью Victoria's Secret Камилль Роу

    Это уже третья модель известного бренда, роман с которой приписывают певцу

    Гарри Стайлс ранее дважды встречался с моделями Victoria's Secret и, похоже, вошел во вкус. Его новая подруга, как утверждают британские таблоиды, — Камилль Роу, также «ангел» известного бренда. 23-летний Стайлс и 27-летняя Роу вместе посетили публичное мероприятие в Нью-Йорке и выглядели очень счастливыми. Впрочем, предавать свой новый роман огласке участник One Direction не хочет. «Гарри и Камилль находятся на ранней стадии отношений. Он стремится оградить себя и Камилль от шумихи, поэтому не намерен делать роман публичным», — говорит источник. Француженка Камилль Роу работает в модельном бизнесе почти десять лет. В ее активе — сотрудничество с Dior Homme, Chloe, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger. Она также снимается в кино: последним заметным проектом Камиллы стала комедия Гийома Кане «Вечно молодой». Что касается личной жизни, Роу предпочитает музыкантов: она встречалась с участником дуэта MGMT Эндрю ВанВингарденом и певцом Девендрой Банхартом.

    Гарри Стайлс, Камилль Роу

    Гарри Стайлс, Камилль Роу

    Гарри Стайлс (недавно дебютировавший как актер в военной драме «Дюнкерк») в отношениях менее избирателен: среди его бывших подруг есть певицы (Тейлор Свифт), телеведущие (Кэролайн Флэк), звезды реалити-шоу и соцсетей (Кендалл Дженнер) и, конечно же, модели Victoria's Secret — Сара Сампайо и Надин Леопольд.

    Тейлор Свифт, Кэролайн Флэк, Кендалл Дженнер, Сара Сампайо, Надин Леопольд

    Тейлор Свифт, Кэролайн Флэк, Кендалл Дженнер, Сара Сампайо, Надин Леопольд

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