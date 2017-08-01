Гарри Стайлс встречается с моделью Victoria's Secret Камилль Роу

Гарри Стайлс ранее дважды встречался с моделями Victoria's Secret и, похоже, вошел во вкус. Его новая подруга, как утверждают британские таблоиды, — Камилль Роу, также «ангел» известного бренда. 23-летний Стайлс и 27-летняя Роу вместе посетили публичное мероприятие в Нью-Йорке и выглядели очень счастливыми. Впрочем, предавать свой новый роман огласке участник One Direction не хочет. «Гарри и Камилль находятся на ранней стадии отношений. Он стремится оградить себя и Камилль от шумихи, поэтому не намерен делать роман публичным», — говорит источник. Француженка Камилль Роу работает в модельном бизнесе почти десять лет. В ее активе — сотрудничество с Dior Homme, Chloe, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger. Она также снимается в кино: последним заметным проектом Камиллы стала комедия Гийома Кане «Вечно молодой». Что касается личной жизни, Роу предпочитает музыкантов: она встречалась с участником дуэта MGMT Эндрю ВанВингарденом и певцом Девендрой Банхартом.