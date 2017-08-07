Французы недовольны Бриджит Макрон

Недавно Елисейский дворец заявил о намерении присвоить первой леди Франции Бриджит Макрон особый статус, благодаря которому она будет получать официальную денежную компенсацию из государственной казны. Многих французов возмутил такой законопроект, поскольку ранее говорилось, что мадам Макрон будет действовать исключительно в статусе первой леди, то есть заниматься общественной деятельностью на безвозмездной основе.

Художник Тьерри Поль Валетт предложил недовольным подписать петицию против нового назначения Бриджит. Тьерри уже поддержали 197 тысяч человек. «Нет достаточных оснований для того, чтобы супруга главы государства получала деньги из казны. В настоящее время Бриджит Макрон уже располагает двумя-тремя помощниками, двумя секретарями и двумя охранниками, и этого вполне достаточно», — заявил художник.