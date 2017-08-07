Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    07 августа 2017

    Французы недовольны Бриджит Макрон

    Жители страны подписали петицию против первой леди

    Недавно Елисейский дворец заявил о намерении присвоить первой леди Франции Бриджит Макрон особый статус, благодаря которому она будет получать официальную денежную компенсацию из государственной казны. Многих французов возмутил такой законопроект, поскольку ранее говорилось, что мадам Макрон будет действовать исключительно в статусе первой леди, то есть заниматься общественной деятельностью на безвозмездной основе.

    Бриджит Макрон

    Художник Тьерри Поль Валетт предложил недовольным подписать петицию против нового назначения Бриджит. Тьерри уже поддержали 197 тысяч человек. «Нет достаточных оснований для того, чтобы супруга главы государства получала деньги из казны. В настоящее время Бриджит Макрон уже располагает двумя-тремя помощниками, двумя секретарями и двумя охранниками, и этого вполне достаточно», — заявил художник.

    Бриджит и Эммануэль Макрон

    По мнению специалистов, если Национальное собрание одобрит законопроект о новом статусе Бриджит Макрон, это может негативно сказаться на репутации ее супруга Эммануэля Макрона. Из-за политики президента Франции в отношении налогов его рейтинг уже понизился на 10%, что не может не волновать правительство страны.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз