Фото дня: Владислав Доронин на отдыхе с возлюбленной

За последний год в личной жизни Владислава Доронина произошли существенные изменения: заядлый холостяк стал отцом и вот-вот готов сделать предложение своей возлюбленной и матери долгожданного сына Кристине Романовой. Сейчас пара путешествует по Америке, о чем свидетельствует появившееся в Instagram модели фото из Аризоны: влюбленные занимаются скалолазанием в живописнейшем месте на планете.

Напомним, что в новогодние праздники Кристина опубликовала селфи с помолвочным кольцом — огромный бриллиант не оставил сомнений, что 23-летняя красотка скоро отправится к алтарю. А вот для 54-летнего миллиардера этот брак станет уже не первым: развод с первой супругой Екатериной обошелся Доронину в $10 миллионов. Вместе пара воспитывает дочь Елизавету, которой Доронин оказывает стабильную финансовую поддержку.