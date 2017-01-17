Фото дня: Владислав Доронин на отдыхе с возлюбленной

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Редкий совместный снимок бизнесмена с 23-летней моделью
За последний год в личной жизни Владислава Доронина произошли существенные изменения: заядлый холостяк стал отцом и вот-вот готов сделать предложение своей возлюбленной и матери долгожданного сына Кристине Романовой. Сейчас пара путешествует по Америке, о чем свидетельствует появившееся в Instagram модели фото из Аризоны: влюбленные занимаются скалолазанием в живописнейшем месте на планете.
Напомним, что в новогодние праздники Кристина опубликовала селфи с помолвочным кольцом — огромный бриллиант не оставил сомнений, что 23-летняя красотка скоро отправится к алтарю. А вот для 54-летнего миллиардера этот брак станет уже не первым: развод с первой супругой Екатериной обошелся Доронину в $10 миллионов. Вместе пара воспитывает дочь Елизавету, которой Доронин оказывает стабильную финансовую поддержку.
Далее в списке любовных побед темпераментного олигарха значились исключительно супермодели: после развода с женой Доронин некоторое время встречался с шведской моделью Карен Шонбахлер, а в 2008 году стал все чаще появляться на публике в компании Наоми Кэмпбелл. Впрочем, гражданский брак Черной пантеры и бизнесмена просуществовал недолго – пара рассталась спустя пять лет. После Владиславу приписывали роман с китайской топ-моделью Ло Цзылинь, а в 2015 году в жизни миллиардера появилась начинающая модель из Волгограда Кристина Романова.
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