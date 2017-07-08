Фото дня: Владимир Путин и Мелания Трамп на саммите G20

Вчера, в рамках саммита G20 произошла первая личная встреча Владимира Путина с Дональдом и Меланией Трамп. Президент Российской Федерации и первая леди США обменялись рукопожатиями и, как отмечают немецкие СМИ, произвели приятное впечатление друг на друга. Кроме того, на ужине, организованном после официальной части мероприятия Владимиру Путину и Мелании Трамп удалось пообщаться в более расслабленной обстановке.