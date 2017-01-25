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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Фото дня: Вера Брежнева в откровенном купальнике

Певица в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру

Вера Брежнева продолжает радовать поклонников фотографиями со своего отдыха на острове Пхукет. В частности, несколько часов назад 34-летняя певица поделилась с Instagram-подписчиками очередным откровенным снимком в купальнике. На этот раз исполнительница продемонстрировала свою идеальную фигуру в интригующем золотом бикини, сопроводив его многозначительной подписью: «Финальный день отпуска дороже золота».

Стоит отметить, что это фото менее чем за сутки собрало более 181 тысячи лайков и почти полторы тысячи положительных комментариев: «Приятно посмотреть на натуральную красоту!», «Фигура супер и вы тоже!», «Как такое возможно после двух родов?! Фигура — мечта!».


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