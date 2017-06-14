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Звезды

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14 июня 2017

Фото дня: Вера Брежнева с сестрами

Певица поделилась трогательным семейным снимком

Актриса и певица Вера Брежнева не раз говорила, что лучший отдых для нее — это отпуск в кругу семьи. Традиционно раз в год Вера и три ее сестры собираются вместе, чтобы отметить день рождения своей мамы Тамары. Вчера в Instagram Брежневой появились ее новые фото с сестрами: старшей Викторией и младшими двойняшками Анастасией и Викторией.

«Ждала целый год. Время с семьей бесценно», — так подписала один из кадров певица. Похожую фотографию — уже не только с сестрами, но и с мамой — опубликовала у себя на странице Анастасия.


Напомним, что у самой Веры Брежневой есть две дочери. Отцом старшей девочки Сони является политик Виталий Войченко. Вторую дочь Сару Брежнева родила в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом. В октябре 2015 года певица вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе.

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