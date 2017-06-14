Фото дня: Вера Брежнева с сестрами

Актриса и певица Вера Брежнева не раз говорила, что лучший отдых для нее — это отпуск в кругу семьи. Традиционно раз в год Вера и три ее сестры собираются вместе, чтобы отметить день рождения своей мамы Тамары. Вчера в Instagram Брежневой появились ее новые фото с сестрами: старшей Викторией и младшими двойняшками Анастасией и Викторией.

«Ждала целый год. Время с семьей бесценно», — так подписала один из кадров певица. Похожую фотографию — уже не только с сестрами, но и с мамой — опубликовала у себя на странице Анастасия.