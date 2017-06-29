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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 июня 2017

Фото дня: Вера Брежнева и братья Меладзе во Франции

Редкое совместное селфи певицы с семьей музыканта

Братья Меладзе, один из самых влиятельных творческих союзов российского шоу-бизнеса, не любят выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Однако недавно в Instagram появилось редкое семейное фото, на котором изображены Валерий Меладзе с двумя дочерьми от первого брака, а также Вера Брежнева с мужем Константином. Случайная встреча произошла в одном из городов Франции, где часто проводят отпуск обе семьи.

Фото дня: Вера Брежнева и братья Меладзе во Франции

Напомним, что от брака с первой женой Ириной Валерий Меладзе воспитывает трех дочерей: 25-летнюю Ингу, 18-летнюю Софью и 14-летнюю Арину. От второго брака с солисткой группы Виа Гра Альбиной Джанабаевой у музыканта есть еще два сына: 13-летний Константин и Лука, которому в июле исполнится три года. Недавно певица впервые рассказала о сыновьях в большом интервью, признавшись, что старший уже вовсю интересуется музыкой и часто ездит с родителями на гастроли, а младший занимается спортом.

Фото дня: Вера Брежнева и братья Меладзе во Франции

Что касается Веры Брежневой и Константина Меладзе, то их роман начался еще в 2005 году, однако на развод с первой супругой композитор подал лишь в 2013 году. От этого брака у Константина есть две дочери и сын Валерий. Тайная свадьба Меладзе и Брежневой состоялась в октябре 2015 года в Италии, в городе Форте-дей-Марми.

Фото дня: Вера Брежнева и братья Меладзе во Франции

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