Фото дня: Вера Брежнева и братья Меладзе во Франции

Братья Меладзе, один из самых влиятельных творческих союзов российского шоу-бизнеса, не любят выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Однако недавно в Instagram появилось редкое семейное фото, на котором изображены Валерий Меладзе с двумя дочерьми от первого брака, а также Вера Брежнева с мужем Константином. Случайная встреча произошла в одном из городов Франции, где часто проводят отпуск обе семьи.

Напомним, что от брака с первой женой Ириной Валерий Меладзе воспитывает трех дочерей: 25-летнюю Ингу, 18-летнюю Софью и 14-летнюю Арину. От второго брака с солисткой группы Виа Гра Альбиной Джанабаевой у музыканта есть еще два сына: 13-летний Константин и Лука, которому в июле исполнится три года. Недавно певица впервые рассказала о сыновьях в большом интервью, признавшись, что старший уже вовсю интересуется музыкой и часто ездит с родителями на гастроли, а младший занимается спортом.