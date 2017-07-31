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    31 июля 2017

    Фото дня: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева на фестивале в Баку

    Редкий совместный выход супругов на красную дорожку

    Братья Меладзе предпочитают держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз, поэтому крайне редко выходят в свет в компании своих благоверных. Впрочем, увидеть вместе Валерия Меладзе и Альбину Джанабаеву на публике куда легче, нежели композитора Константина Меладзе с супругой Верой Брежневой. Так, пара появилась на красной дорожке церемонии закрытия фестиваля «Жара» в Баку, с удовольствием позируя вместе перед многочисленными поклонниками. Примечательно, что буквально накануне супруги посетили одно из мероприятий порознь, так же как и Вера Брежнева, которая позировала возле пресс-вола в одиночестве.

    Фото дня: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева на фестивале в Баку
    Фото дня: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева на фестивале в Баку

    Напомним, что роман Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начался более 10 лет назад. До 2012 года музыкант состоял в браке с первой женой Ириной, вместе с которой воспитывает трех дочерей: 25-летнюю Ингу, 18-летнюю Софью и 14-летнюю Арину. От второго брака с солисткой группы Виа Гра у музыканта есть еще два сына: 13-летний Константин и Лука, которому недавно исполнилось три года.

    Фото дня: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева на фестивале в Баку

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