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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Фото дня: Татьяна Навка на отдыхе с дочками

Фигуристка поделилась фотографиями с детьми

Январские морозы Татьяна Навка пережидает на райских островах, куда она отправилась сразу же после Нового года вместе с дочками, 16-летней Александрой Жулиной и двухлетней Надеждой Песковой. Ежедневный отчет о том, как проходят зимние каникулы семьи, фигуристка размещает у себя на странице в Instagram.

Больше всего лайков и восторженных комментариев собрала фотография дочек Навки — поклонники не преминули отметить, что младшая Надя становится все больше похожа на своего отца, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Одним из комментариев под фотографией стало пожелание фигуристке в ближайшее время стать мамой в третий раз и подарить супругу наследника.

Напомним, что о романе Татьяны Навки и Дмитрия Пескова заговорили в 2010 году, а в 2014 на свет появилась их общая дочь Надежда. Официально пара оформила свои отношения спустя еще год в Сочи, а медовый месяц провела на Сицилии.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

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