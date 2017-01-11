Фото дня: Татьяна Навка на отдыхе с дочками

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Фигуристка поделилась фотографиями с детьми
Январские морозы Татьяна Навка пережидает на райских островах, куда она отправилась сразу же после Нового года вместе с дочками, 16-летней Александрой Жулиной и двухлетней Надеждой Песковой. Ежедневный отчет о том, как проходят зимние каникулы семьи, фигуристка размещает у себя на странице в Instagram.
Больше всего лайков и восторженных комментариев собрала фотография дочек Навки — поклонники не преминули отметить, что младшая Надя становится все больше похожа на своего отца, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Одним из комментариев под фотографией стало пожелание фигуристке в ближайшее время стать мамой в третий раз и подарить супругу наследника.
Напомним, что о романе Татьяны Навки и Дмитрия Пескова заговорили в 2010 году, а в 2014 на свет появилась их общая дочь Надежда. Официально пара оформила свои отношения спустя еще год в Сочи, а медовый месяц провела на Сицилии.
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