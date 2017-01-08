Фото дня: Сергей Лазарев впервые показал двухлетнего сына

Одной из главных новостей российского шоубизнеса в декабре стало признание Сергея Лазарева в том, что у него есть сын. Певец рассказал о том, что два с половиной года назад стал папой после того, как в СМИ просочились снимки, на которых артист со своей мамой и малышом покидает один из столичных храмов. Информации о мальчике немного – известно лишь, что он родился в 2014 году и его зовут Никита.

Спустя пару недель после признания Сергей впервые поделился трогательным снимком с малышом. На фото – ноги отца и сына в одинаковых слипонах с забавным принтом. Таким образом певец поздравил своих подписчиков с Рождеством, добавив к пожеланиям хэштег #папаисын.