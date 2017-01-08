Новый год 2017 готовимся к празднику
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Итоги 2016 главные события уходящего года
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

08 января 2017

Фото дня: Сергей Лазарев впервые показал двухлетнего сына

Певец поделился трогательным снимком в Instagram

Одной из главных новостей российского шоубизнеса в декабре стало признание Сергея Лазарева в том, что у него есть сын. Певец рассказал о том, что два с половиной года назад стал папой после того, как в СМИ просочились снимки, на которых артист со своей мамой и малышом покидает один из столичных храмов. Информации о мальчике немного – известно лишь, что он родился в 2014 году и его зовут Никита.

Спустя пару недель после признания Сергей впервые поделился трогательным снимком с малышом. На фото – ноги отца и сына в одинаковых слипонах с забавным принтом. Таким образом певец поздравил своих подписчиков с Рождеством, добавив к пожеланиям хэштег #папаисын.

Владислав Доронин готов жениться на матери своего ребенкаДарья Златопольская: «Любовь — единственное, что дает нам гарантию счастья»

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

ЗдоровьеБолезненная худоба: чем опасны диеты
Стиль жизниПраздничный календарь ELLE: что делать 8 января?
Звезды«Сложно жить в гармонии с хаосом»: 15 цитат Дэвида Боуи
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.