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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

08 февраля 2017

Фото дня: Риз Уизерспун с дочерью на премьере сериала

17-летняя Ава Филипп сопровождала маму на показе нового проекта канала HBO, сериала «Большая маленькая ложь»

«Как две капли», — шептались собравшиеся гости, завидев на фотоколле сериала «Большая маленькая ложь» Риз Уизерспун со взрослой дочерью Авой. 17-летняя юная особа действительно догнала и вот-вот затмит звездную маму. Во всяком случае, на красной дорожке голливудской премьеры Ава Филипп позировала буквально во всем блеске наравне с такими звездами, как Николь Кидман, Шейлин Вудли и Зои Кравиц, исполнившими главные роли в телепроекте, и стала чуть ли не самой обсуждаемой гостьей показа. Что и говорить — гены!

Риз Уизерспун с дочерью Авой Филлипп

Риз Уизерспун с дочерью Авой Филлипп

Лора Дерн, Зои Кравиц, Николь Кидман, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли

Лора Дерн, Зои Кравиц, Николь Кидман, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли

Риз Уизерспун с дочерью Авой Филлипп

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