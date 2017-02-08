Фото дня: Риз Уизерспун с дочерью на премьере сериала

«Как две капли», — шептались собравшиеся гости, завидев на фотоколле сериала «Большая маленькая ложь» Риз Уизерспун со взрослой дочерью Авой. 17-летняя юная особа действительно догнала и вот-вот затмит звездную маму. Во всяком случае, на красной дорожке голливудской премьеры Ава Филипп позировала буквально во всем блеске наравне с такими звездами, как Николь Кидман, Шейлин Вудли и Зои Кравиц, исполнившими главные роли в телепроекте, и стала чуть ли не самой обсуждаемой гостьей показа. Что и говорить — гены!