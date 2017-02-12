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Звезды

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12 февраля 2017

Фото дня: Рианна и Jay Z на пре-пати "Грэмми"

Бывшие коллеги встретились на бранче в преддверии музыкального шоу

Уже сегодня в США пройдет главное музыкальное событие года - церемония вручения премии «Грэмми». Шоу по традиции предваряет несколько крупных вечеринок. На одном из таких закрытых бранчей, организованном продюсерским центром Jay Z Roc Nation в частной резиденции в Лос-Анджелесе побывала одна из главных номинанток этого года Рианна (певица претендует на награду в восьми категориях). Не пропустил торжество и хозяин лейбла Jay Z. На вечеринке рэпер появился без супруги Бейонсе (беременная певица отдыхает дома перед выступлением на «Грэмми»), зато весело провел время в компании бывшей подопечной Рианны. Кто знает, может исполнители готовят для поклонников вечером сюрприз?

Рианна и Jay Z

Рианна и Jay Z

Рианна и Jay Z
Рианна и Jay Z
Рианна и Jay Z
Рианна в Delpozo

Рианна в Delpozo

Рианна и Jay Z ФОТОGetty Images

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