Фото дня: Рианна и Jay Z на пре-пати "Грэмми"

Уже сегодня в США пройдет главное музыкальное событие года - церемония вручения премии «Грэмми». Шоу по традиции предваряет несколько крупных вечеринок. На одном из таких закрытых бранчей, организованном продюсерским центром Jay Z Roc Nation в частной резиденции в Лос-Анджелесе побывала одна из главных номинанток этого года Рианна (певица претендует на награду в восьми категориях). Не пропустил торжество и хозяин лейбла Jay Z. На вечеринке рэпер появился без супруги Бейонсе (беременная певица отдыхает дома перед выступлением на «Грэмми»), зато весело провел время в компании бывшей подопечной Рианны. Кто знает, может исполнители готовят для поклонников вечером сюрприз?