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    04 июля 2017

    Фото дня: Райан Гослинг на прогулке со старшей дочерью

    Новые снимки стали причиной возобновления разговоров о проблемах в семье актера

    Месяц назад зарубежные СМИ сообщили, что Райан Гослинг и Ева Мендес разъехались и теперь общаются исключительно ради детей. Свою личную жизнь актеры стараются держать в секрете, поэтому никак не комментировали эту информацию. При этом пару редко видят вместе: в последнее время Ева и Райан все чаще попадают в объективы папарацци по отдельности.

    На днях Гослинга сфотографировали во время прогулки с его старшей дочерью, двухлетней Эсмеральдой. Евы Мендес и их младшей дочки Амады рядом не было, что стало для прессы новым доказательством проблем в отношениях звезд.


    Райан Гослинг с дочерью ЭсмеральдойФОТОSPLASH NEWS/GETTY IMAGES
    Райан Гослинг с дочерью Эсмеральдой

    Напомним, что Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились на съемках фильма «Место под соснами». Их первая дочь родилась спустя примерно два года после начала романа. Во второй раз актриса стала мамой весной 2016-го.

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