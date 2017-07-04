Фото дня: Райан Гослинг на прогулке со старшей дочерью

Месяц назад зарубежные СМИ сообщили, что Райан Гослинг и Ева Мендес разъехались и теперь общаются исключительно ради детей. Свою личную жизнь актеры стараются держать в секрете, поэтому никак не комментировали эту информацию. При этом пару редко видят вместе: в последнее время Ева и Райан все чаще попадают в объективы папарацци по отдельности.

На днях Гослинга сфотографировали во время прогулки с его старшей дочерью, двухлетней Эсмеральдой. Евы Мендес и их младшей дочки Амады рядом не было, что стало для прессы новым доказательством проблем в отношениях звезд.