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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017

Фото дня: Райан Гослинг на премьере в Барселоне

Актер появился на фотоколле в компании партнерш по съемочной площадке

На фоне слухов о проблемах в отношениях с Евой Мендес, Райан Гослинг отправился в промо-тур в поддержку фильма «Бегущий по лезвию 2049», в котором он исполнил одну из главных ролей. Первой точкой на карте стала Барселона: на фотоколле перед премьерой актер появился в компании двух партнерш по съемочной площадке — Анны де Армас и Сильвии Хукс.

Анна де Армас, Райан Гослинг и Сильвия Хукс

Анна де Армас, Райан Гослинг и Сильвия Хукс

Красавицы-актрисы смеялись и непринужденно обнимали Гослинга, который, кажется, был ничуть не против такой компании. Актер появился перед фотографами в черных джинсах, белой футболке и темно-синей джинсовке. Слева от Райана была брюнетка, справа стояла блондинка — во всех смыслах идиллическая картина, которая вряд ли придется по вкусу его возлюбленной Еве Мендес.

Анна де Армас, Райан Гослинг и Сильвия Хукс

Напомним, что после рождения второй дочери год назад в отношениях пары наметился серьезный разлад. Ева не пришла поддержать Райана ни на вручении «Золотого глобуса», ни на последующем «Оскаре». Всему виной — ревность к Эмме Стоун, партнерше Гослинга по фильму «Ла-Ла Ленд», за роль в котором актер и получил заветную статуэтку. Инсайдеры поговаривают, будто посвятившая себя воспитанию детей Мендес редко выходит из дома и становится все более замкнутой и мнительной.

Райан Гослинг и Сильвия Хукс

Райан Гослинг и Сильвия Хукс

Участие возлюбленного в новом проекте с преимущественно женским составом лишь добавило масла в огонь — теперь в немилость актрисы попала 34-летняя Сильвия Хукс, с которой, по мнению Мендес, Гослинга связывают далеко не дружеские отношения. Впрочем, кому как не Еве знать, как легко завязываются служебные романы: история их с Райаном любви также началась на съемочной площадке во время работы над картиной «Место под соснами».

Кадр из фильма «Место под соснами»

Кадр из фильма «Место под соснами»

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