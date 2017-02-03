Фото дня: принц Гарри и Меган Маркл на свидании в Лондоне

Поклонницы принца Гарри в трауре: внук Елизаветы II не на шутку влюблен в звезду сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл . 35-летней актрисе удалось невозможное — покорить сердце самого завидного холостяка Британии. По слухам, Меган уже практически переехала к возлюбленному: вместе они проводят дни и ночи напролет, когда девушка не задействована в съемках новых эпизодов сериала в Торонто.

На днях папарацци удалось заснять пару во время романтического свидания в Лондоне. Впервые за долгое время Меган и Гарри не стали скрывать свои отношения от посторонних глаз: младший брат принца Уильяма трогательно держал за руку возлюбленную по пути в ресторан. Подобный жест со стороны монаршей особы можно трактовать не иначе как публичное подтверждение его романа с актрисой.

Напомним, что слухи о романе принца Гарри и Меган Маркл впервые появились в прессе в октябре прошлого года. Влюбленные долгое время старались не афишировать свои отношения, однако все тайное стало явным, когда в сети появились первые совместные снимки пары, сделанные папарацци. Известно, что Гарри уже представил девушку своей семье и в самое ближайшее время планирует сделать ей предложение руки и сердца.