Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017

Фото дня: принц Гарри и Меган Маркл на свидании в Лондоне

Влюбленные окончательно перестали скрывать свои отношения

Поклонницы принца Гарри в трауре: внук Елизаветы II не на шутку влюблен в звезду сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл. 35-летней актрисе удалось невозможное — покорить сердце самого завидного холостяка Британии. По слухам, Меган уже практически переехала к возлюбленному: вместе они проводят дни и ночи напролет, когда девушка не задействована в съемках новых эпизодов сериала в Торонто.

Фото дня: принц Гарри и Меган Маркл на романтическом свидании в Лондоне

На днях папарацци удалось заснять пару во время романтического свидания в Лондоне. Впервые за долгое время Меган и Гарри не стали скрывать свои отношения от посторонних глаз: младший брат принца Уильяма трогательно держал за руку возлюбленную по пути в ресторан. Подобный жест со стороны монаршей особы можно трактовать не иначе как публичное подтверждение его романа с актрисой.

Напомним, что слухи о романе принца Гарри и Меган Маркл впервые появились в прессе в октябре прошлого года. Влюбленные долгое время старались не афишировать свои отношения, однако все тайное стало явным, когда в сети появились первые совместные снимки пары, сделанные папарацци. Известно, что Гарри уже представил девушку своей семье и в самое ближайшее время планирует сделать ей предложение руки и сердца.

принц Гарри и Меган Маркл

Материалы по темам

Принц Гарри объявит о помолвке веснойКайли Миноуг рассказала о подготовке к свадьбеИрина Шейк рассказала о свадьбе своей мечты

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

Новости10 вдохновляющих цитат Боба Марли
НовостиАнджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка
НовостиПервые снимки беременной Роузи Хантингтон-Уайтли
НовостиДженнифер Лопес рассказала, почему предпочитает молодых мужчин

ELLE рекомендует

Практика4 самые красивые палетки теней этого сезона
ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.