Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Итоги 2016 главные события уходящего года
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Новый год 2017 готовимся к празднику
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 декабря 2016

Фото дня: по-летнему зимние каникулы Синди Кроуфорд с семьей

Легендарная супермодель провела день с мужем и детьми на пляже в Майами

Идеальное Рождество — это когда в доме украшена живая елка, а за окном при этом +30 градусов тепла. Отметив накануне самый зимний праздник в году, Синди Кроуфорд с семьей решили провести день на пляже в Майами. Звездная чета вместе с детьми, 17-летним Пресли и 15-летней Кайей, лениво проводили время на шезлонгах за бокалом ледяного лимонада.

Фото дня: Синди Кроуфорд с семьей
Фото дня: Синди Кроуфорд с семьей

Как и всегда, внимание публики было приковано к практически не меняющейся с годами 50-летней супермодели. Для пляжного отдыха Синди выбрала свободную тунику яркой расцветки, из-за которой было практически невозможно разглядеть ее фигуру.

Не меньший интерес в последнее время вызывает и младшая дочь Кроуфорд — в 2016 году Кайя Гербер приняла участие в ряде крупных рекламных кампаний, а также украсила обложки ведущих мировых СМИ. Для семейного уикенда начинающая модель выбрала сексуальное бикини ярко-красного цвета, поверх которого надела джинсовые шорты с завышенной талией.

Кайя Гербер

Кайя Гербер

ФОТОSplash News

Бритни Спирс провела Рождество с новым бойфрендом3 неизвестных факта о Джордже Майкле

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

НовостиСтало известно, кто получит наследство Джорджа Майкла
КиноЛучшие роли Дензела Вашингтона
ЗвездыСекси Санта: самые красивые звезды в новогодних костюмах
НовостиДженнифер Лопес подтвердила роман с Дрейком

ELLE рекомендует

ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?
Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей

Лучшее на Elle

ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.