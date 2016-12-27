Фото дня: по-летнему зимние каникулы Синди Кроуфорд с семьей

Идеальное Рождество — это когда в доме украшена живая елка , а за окном при этом +30 градусов тепла. Отметив накануне самый зимний праздник в году, Синди Кроуфорд с семьей решили провести день на пляже в Майами. Звездная чета вместе с детьми, 17-летним Пресли и 15-летней Кайей , лениво проводили время на шезлонгах за бокалом ледяного лимонада.

Как и всегда, внимание публики было приковано к практически не меняющейся с годами 50-летней супермодели. Для пляжного отдыха Синди выбрала свободную тунику яркой расцветки, из-за которой было практически невозможно разглядеть ее фигуру.

Не меньший интерес в последнее время вызывает и младшая дочь Кроуфорд — в 2016 году Кайя Гербер приняла участие в ряде крупных рекламных кампаний, а также украсила обложки ведущих мировых СМИ. Для семейного уикенда начинающая модель выбрала сексуальное бикини ярко-красного цвета, поверх которого надела джинсовые шорты с завышенной талией.