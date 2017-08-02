Фото дня: Пьер Казираги и Беатрис Борромео на отдыхе с сыном

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Принц Монако провел день в кругу близких
Внук Грейс Келли и сын принцессы Монако Каролины, Пьер Казираги больше всего увлечен яхтенным спортом и яхтами в целом. Он входит в состав команды «Малиция» в качестве шкипера и много времени проводит с товарищами по команде на тренировках. Несколько дней назад Пьер был замечен в морском клубе Майорки, где начал интенсивно готовиться к регате Кубка короля Испании (Copa del Rey). Вечером того же дня принц провел время в близком кругу на борту королевской яхты. Компанию Пьеру составили его мать, принцесса Каролина, жена Беатрис Борромео, четырехмесячный сын Стефано Эрколе Карло.
Напомним, что первенец пары появился на свет 28 февраля. Спустя три недели после родов декретный отпуск Беатрис был прерван — она вернулась к светским обязанностям на ежегодном весеннем Балу роз в Монако.
Пьер Казираги и Беатрис БорромеоФОТО