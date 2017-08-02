Фото дня: Пьер Казираги и Беатрис Борромео на отдыхе с сыном

Внук Грейс Келли и сын принцессы Монако Каролины, Пьер Казираги больше всего увлечен яхтенным спортом и яхтами в целом. Он входит в состав команды «Малиция» в качестве шкипера и много времени проводит с товарищами по команде на тренировках. Несколько дней назад Пьер был замечен в морском клубе Майорки, где начал интенсивно готовиться к регате Кубка короля Испании (Copa del Rey). Вечером того же дня принц провел время в близком кругу на борту королевской яхты. Компанию Пьеру составили его мать, принцесса Каролина, жена Беатрис Борромео, четырехмесячный сын Стефано Эрколе Карло.