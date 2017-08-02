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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    02 августа 2017

    Фото дня: Пьер Казираги и Беатрис Борромео на отдыхе с сыном

    Принц Монако провел день в кругу близких

    Внук Грейс Келли и сын принцессы Монако Каролины, Пьер Казираги больше всего увлечен яхтенным спортом и яхтами в целом. Он входит в состав команды «Малиция» в качестве шкипера и много времени проводит с товарищами по команде на тренировках. Несколько дней назад Пьер был замечен в морском клубе Майорки, где начал интенсивно готовиться к регате Кубка короля Испании (Copa del Rey). Вечером того же дня принц провел время в близком кругу на борту королевской яхты. Компанию Пьеру составили его мать, принцесса Каролина, жена Беатрис Борромео, четырехмесячный сын Стефано Эрколе Карло.

    Пьер Казираги, принцесса Каролина и Беатрис Борромео
    Пьер Казираги, принцесса Каролина и Беатрис Борромео
    Пьер Казираги, принцесса Каролина и Беатрис Борромео

    Напомним, что первенец пары появился на свет 28 февраля. Спустя три недели после родов декретный отпуск Беатрис был прерван — она вернулась к светским обязанностям на ежегодном весеннем Балу роз в Монако.

    Пьер Казираги и Беатрис Борромео

    Пьер Казираги и Беатрис Борромео

    ФОТОEast News, Getty Images
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