Фото дня: Паулина Андреева провела вечер в компании подруг

Почти неделю назад Паулина Андреева удалила все фотографии из своего Instagram, оставив только одну — совместный кадр с режиссером Федором Бондарчуком, сделанный на премьере фильма «Притяжение». С тех пор актриса не выкладывала в соцсеть другие фото: пока ее можно увидеть только на снимках в аккаунтах ее подруг. Вчера фотографию с ней опубликовала ее коллега Анна Чиповская.

Вместе с Анной и Паулиной запечатлены также актрисы Виктория Исакова и Светлана Устинова. Черно-белый кадр был сделан на презентации новой коллекции Maison Bohemique.

Интересно, что с Анной Чиповской и Викторией Исаковой Паулина Андреева познакомилась на съемках сериала «Оттепель», благодаря которому и стала знаменитой.