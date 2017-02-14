Москва, я люблю тебя! гид по столице
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
День святого Валентина love is...
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 февраля 2017

Фото дня: Паулина Андреева провела вечер в компании подруг

Актриса отдохнула вместе с Викторией Исаковой, Анной Чиповской и Светланой Устиновой

Почти неделю назад Паулина Андреева удалила все фотографии из своего Instagram, оставив только одну — совместный кадр с режиссером Федором Бондарчуком, сделанный на премьере фильма «Притяжение». С тех пор актриса не выкладывала в соцсеть другие фото: пока ее можно увидеть только на снимках в аккаунтах ее подруг. Вчера фотографию с ней опубликовала ее коллега Анна Чиповская.

Вместе с Анной и Паулиной запечатлены также актрисы Виктория Исакова и Светлана Устинова. Черно-белый кадр был сделан на презентации новой коллекции Maison Bohemique.

Интересно, что с Анной Чиповской и Викторией Исаковой Паулина Андреева познакомилась на съемках сериала «Оттепель», благодаря которому и стала знаменитой.

Материалы по темам

Бейонсе побила рекорд Селены ГомесДжастин Теру поздравил Дженнифер Энистон с днем рожденияПаулина Андреева удалила все фото в своем Instagram

ELLE проекты

Подарки для нееЧем удивить любимую в День всех влюбленных
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку
Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением

Читайте также

НовостиНовые подробности романа Селены Гомес и The Weeknd
НовостиАнджелина Джоли наняла пиарщиков для улучшения имиджа
НовостиКейт Миддлтон и принц Уильям боятся за безопасность своих детей
НовостиБелла Хадид впервые рассказала о расставании с The Weeknd

ELLE рекомендует

ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
ЗвездыЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами
Практика5 правил ухода за волосами в зимний период

Лучшее на Elle

ТрендыБьюти-тренд: блестки и стразы в макияже
ПрактикаВсе и сразу: новые бьюти-линии для лица
ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Большое кино: главные фильмы Федора Бондарчука

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.